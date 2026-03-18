El Cádiz se fija en Gnangoro Bouare, mediocentro del Betis Deportivo

Juan Cala, director deportivo de los amarillos, lo conoce de primera mano, pues coincidieron en el Sanluqueño durante la segunda vuelta de la 24/25

El Cádiz CF está vivamente interesado en Gnangoro Bouare, mediocentro defensivo del Betis Deportivo que cumplirá 22 años el próximo 13 de junio de 2006, apenas una quincena antes de que entre en vigor su último año de vinculación con la entidad heliopolitana. Natural de la localidad almeriense de Vícar pero oriundo de Malí, el zurdo destaca tanto por su capacidad para la contención como por sus incorporaciones al área contraria cuando le toca ejercer de anfitrión, con dos goles y una asistencia en 21 partidos oficiales este curso en el Grupo 2 de Primera RFEF, será determinante si el filial logra o no la permanencia por la que lucha a contrarreloj.

Reclutado en enero de 2025 del CP El Ejido, tras formarse en clubes de la provincia de Almería como Vícar Cultural, La Mojonera, La Cañada, Poli Aguadulce, UD Pavía, La Cañada o Berja CF, se marchó cedido Gnangoro Bouare al Atlético Sanluqueño, ayudando a los de El Palmar a salvar la categoría con su presencia en 17 encuentros, en los que acumuló 1.161 minutos. De ahí lo conoce Juan Cala, entonces uno de los 'pesos pesados' la escuadra blanquiverde y hoy día director deportivo de los amarillos, quien avala la profesionalidad y el rendimiento del hispano-africano, que ha jugado coyunturalmente de central.

La opción de convertirse en un activo, sobre la mesa

Clubes de la Primeira Liga portuguesa, de la Ligue 1 francesa y de otras latitudes, también de España, muestran interés por Gnangoro Boaure desde que descollaba en el CP El Ejido, volviendo a la carga en sucesivas ventanas de transferencias. El Real Betis se planteó hacer caja con el centrocampista, convertirlo en un activo como otros que se contrataron en determinados momentos y no han tenido minutos siguiera en Los Bermejales, aunque finalmente se optó por que formara parte de la plantilla que comenzó dirigiendo Javi Medina y que ahora trata de salvar de la quema Dani Fragoso.

Se adivina una revolución en la 'sala de máquinas'

La próxima pretemporada antes de que arranque la 26/27 vivirá seguramente una revolución en la medular del Betis Deportivo, condicionada la planificación, con Miguel Calzado al frente, a un proyecto en Primera RFEF o en Segunda RFEF. Terminan contrato Ginés Sorroche y Carlos Reina, se marchará traspasado (seguramente al Real Valladolid) Dani Pérez, volverá a buscar acomodo en un Segunda A (gusta mucho al Córdoba CF) Ismael Barea y a ver qué pasa con Bouare. Tienen contrato en vigor, aunque no plaza asegurada, Aitor Gismera, Adrián Martín o Iván Corralejo, mientras que del juvenil A vienen apretando fuerte Rica Fúnez, Migue Romero, Marcos Mora, Enzo Fierro...