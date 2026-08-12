El Hull City entra con fuerza por Pablo García: prevista una oferta al Betis en las próximas horas

En ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que está previsto que, en las próximas horas, el conjunto inglés haga una propuesta formal para poder hacerse con los servicios del jugador en una operación que puede desbloquear el mercado

Este mediodía ya avisábamos, en ESTADIO Deportivo, que el avispero del mercado en el Real Betis podría agitarse más pronto que tarde. Y esto apunta a suceder en las próximas horas. Durante esta pretemporada, uno de los nombres que más ha dado que hablar es el de Pablo García. El extremo del Parque Alcosa ha conseguido tres goles y una asistencia este verano con el Real Betis, algo que ha llamado el interés de muchos aficionados verdiblancos que reclamaban la posibilidad de ver al canterano con más oportunidades con el primer equipo.

Esto tampoco ha pasado desapercibido para muchos clubes, que ven en el canterano una figura que puede llegar a tener una importante revalorización. Con ocho millones de valor de mercado en Transfermarket, el jugador ha acumulado varios intereses durante todo este verano. Clubes como el Ajax o el Sporting de Braga quisieron conocer de primera mano la situación del futbolista; aunque ninguno de los que mostró interés llegó realmente a presentar una oferta de forma formal a la entidad verdiblanca. Desde el club, la idea con él ha sido la de que, en caso de salida, se apostaría por una venta del jugador que pudiese generar plusvalía. Algo que puede llegar a producirse en las próximas horas.

El Hull City entra con fuerza por Pablo García

En ESTADIO Deportivo hemos podido conocer que, en las próximas horas, se ha comunicado al entorno del jugador que está previsto que el Hull City envíe una oferta al Real Betis para hacerse con los servicios de Pablo García. El club inglés, recién ascendido a la Premier League, ve en Pablo una gran oportunidad de jugador revalorizable en el futuro. En varias ocasiones, hemos contado que desde el Betis se tasa al jugador en unos ocho millones de euros, una cantidad que se encuentra acorde a su valor y que puede dejar una importante plusvalía en el club.

Mientras tanto, el jugador sigue entrenando con normalidad junto a las órdenes de Manuel Pellegrini. Lo hemos ido contando este verano, y es que el del Parque Alcosa tiene una cosa clara, que no va a poner problemas a la decisión que tome el Betis con él. Esta temporada es importante para él, con un Europeo Sub-21 en el próximo año que se presenta como una gran oportunidad.

Este movimiento puede ser el desencadenante de un mercado verdiblanco que, hasta este momento, se encontraba algo parado. La cantidad que se ingrese por Pablo García será íntegra para el club, por lo es interesante para reforzar otras posiciones. La prioridad actualmente es encontrar a ese segundo delantero que acompañe al Cucho Hernández, aunque surgen dudas con la posibilidad de poder incorporar a ese pivote que refuerce una zona necesitada para el equipo de Pellegrini. Las próximas horas pueden ser claves para ver la decisión que se toma con el canterano verdiblanco y si puede llegar a ser una de las claves para que se reactive un mercado con varias aristas aún por resolver. A pesar de todo, quedan todavía 19 días de mercado de fichajes.