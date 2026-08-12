Kean, Giménez, Kalimuendo, Tel, Denkey... Sondeos de postín para la delantera verdiblanca

En La Cartuja priorizan la llegada de un artillero que compita con el 'Cucho' Hernández y ocupe el hueco dejado arriba por el 'Chimy' Ávila y Bakambu, con Deossa ejerciendo esta pretemporada de 'falso 9', Petit en la rampa de salida y complementos en el plantel como Aitor Ruibal

El Real Betis sigue buscando un delantero que compita con el 'Cucho' Hernández y cubra los huecos dejados arriba por el 'Chimy' Ávila y Cédric Bakambu, con complementos ya en la plantilla como Aitor Ruibal, que este curso actuará más en ataque que como lateral derecho, un Nelson Deossa que ha brillado en pretemporada como 'falso 9' y otros que pueden imitarle como Pablo García (con varios clubes europeos, el último el Hull City, llamando a su puerta, eso sí), Isco Alarcón o Giovani Lo Celso. No seguirá el otro punta nato, Gonzalo petit, ahora lesionado, pero igualmente en la rampa de salida por su falta de fogueo y su condición de extracomunitario.

La economía bética, un hándicap por ahora

Mientras no haya otra gran venta, el conjunto heliopolitano sólo puede acceder a una cesión con opción de compra (nunca obligación, que computa como un traspaso a efectos del LCDP de LaLiga). Por esa razón, Manu Fajardo y sus colaboradores están tocando artilleros que no lo están pasando bien en clubes de primer nivel europeo y que podrían buscar un cambio de aires. Una gestión similar a la que trajo en las dos anteriores ventanas de transferencias al extremo Antony Matheus dos Santos, luego fichado en propiedad, y el pivote Sofyan Amrabat. En ambos casos hubo que esperar a la recta final del mercado, como ahora, con la esperanza de que haya más fondos para el rearme.

Oferta rechazada por Denkey, entre los que más gustan; la Real avanza por Fábio Silva

Dos de los delanteros que más gustan en La Cartuja se alejan a priori por cuestiones monetarias. Así, el FC Cincinnati habría rechazado una oferta del Hull City por Kévin Denkey de 15 millones de dólares fijos y cinco en variables, una subasta que, más allá de su elevado salario, convierten al togolés en un objetivo casi inalcanzable. El que sí podría salir a préstamo es Fábio Silva, aunque varias informaciones sitúan al portugués más cerca de la Real Sociedad, que estaría en conversaciones avanzadas con el Borussia Dortmund y que incluiría cláusulas beneficiosas para los alemanes en la operación.

La Fiorentina, dispuesta a soltar a Moise Kean, pero no a cualquier precio

Desde tierras transalpinas anuncian un sondeo del Real Betis por Moise Kean, un poderoso artillero italo-marfileño de 26 años y tres más de contrato con la Fiorentina, que escucha ofertas por él, aunque acaba de ceder con obligación de compra al Bolonia a otro punta, Roberto Piccoli, y fichado a Mateo Pellegrino del Parma. El de Vercelli, internacional absoluto con la 'azzurra', viene de hacer una temporada discreta (nueve goles y cuatro asistencias en 33 partidos), marcada por lesiones un tanto extrañas, como un hematoma a la altura de la tibia que le hizo perderse varias citas. Su valor de mercado, 32 millones, lo convierten en una pieza difícil de conseguir en condiciones ventajosas.

Kalimuendo, Mathys Tel y Santi Giménez, en principio, sólo traspasados

El Nottingham Forest, que pagó el verano pasado 30 millones al Rennes por Arnaud Kalimuendo y sí lo prestó por 1,5 millones al Eintracht de Frankfurt, sólo acepta de momento un traspaso por el franco-congoleño, algo similar a lo que ocurre con el Tottenham y su compatriota Mathys Tel, otro vinculado con un Real Betis que, según 'El Correo de Andalucía', se habría inmiscuido en las negociaciones entre el Milan y el Oporto por Santi Giménez, internacional mexicano de ascendencia argentina y pasaporte italiano (por ende, comunitario) que no se adaptó bien a la Serie A, tras firmar unos números goleadores impresionantes en Holanda con el Feyenoord.