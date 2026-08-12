El Betis vuelve a salir de la capital para su ofrenda floral de inicio de temporada: ahora, a Alcalá de Guadaíra

La cita será el martes 1 de septiembre a las 13:30 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Águila, patrona de la localidad panadera, y acogerá al consejo de administración, el cuerpo técnico y la plantilla verdiblancas, precisamente, en el último día del mercado estival de fichajes

Unas horas después se cerrará oficialmente el mercado veraniego de fichajes. En concreto, a las 23:59 de esa noche. A primera hora de la tarde del martes 1 de septiembre de 2026, en concreto a las 13:30, el consejo de administración (con su presidente, Ángel Haro, al frente), el cuerpo técnico (comandado por Manuel Pellegrini) y la plantilla del Real Betis están convocados a la ofrenda floral de inicio de la temporada 26/27, que otra vez sale de la capital hispalense para trasladarse a la vecina Alcalá de Guadaíra. Esta vez, el tradicional acto estival tendrá lugar ante la patrona de la populosa localidad panadera.

El Santuario de Nuestra Señora del Águila, ubicado junto en el Cerro del Castillo, zona de la ciudad de la comarca metropolitana que comprende la propia fortificación, el recinto amurallado o fortificado, la Alcazaba de la Torre Mocha y las corachas. En ese templo, la delegación heliopolitana será recibida por la junta de gobierno de la corporación alcalareña, que encabeza una devoción que data del siglo XIII. "La Hermandad de Nuestra Señora del Águila, además, realiza una importante labor social en el pueblo, pues mantiene un compromiso de colaboración con la institución benéfica AFAR (Asociación de Ayuda a Familiares de Reclusos) y sostiene un convento de hermanas Siervas del Hogar de la Madre, formando parte del consejo de Cáritas Parroquial de la Iglesia de Santiago, donde presta colaboración de forma permanente", añade el comunicado bético.

Un tour tradicional por los barrios y los pueblos

El consejo de administración del Real Betis Balompié decidió hace once años celebrar esta ofrenda floral en diferentes templos de Sevilla y su provincia. La entidad quiere, así, agradecer el apoyo y la fidelidad de los béticos de todos los barrios de la capital y sus pueblos a través de sus hermandades y cofradías, auténticos referentes de la devoción popular andaluza, explica el club.

Desde entonces, este acto se ha realizado ante las imágenes del Cerro del Águila (2015), Santa Genoveva (2016), la Esperanza de Triana y la Divina Pastora de Triana (2017), Nuestra Señora de Valme de Dos Hermanas (2018), Santa María de la Estrella de Coria del Río (2019), el Señor del Gran Poder en su misión en la parroquia de La Candelaria (2021), la Virgen de Aguas Santas de Villaverde del Río (2022), la Esperanza Macarena (2023), la Hermandad Sacramental de Tomares (2024) y la Hermandad del Museo (2025), con el único paréntesis del año 2020 por culpa de la pandemia.