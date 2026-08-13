30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 14 de agosto de 2026

Todavía puede permitirse algún esfuerzo más el director deportivo nervionense, que no se relaja con los descartes y es consciente de que precisa de varios retoques más la plantilla blanquirroja en la quincena larga de mercado que resta para ser de nuevo competitiva en la 26/27

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 14 de agosto de 2026

Un momento de la puesta de larga del nuevo portero y el nuevo lateral zurdo del Sevilla.Lince

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La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 14 de agosto de 2026:

- EL NUEVO MONCHI

José Ignacio Navarro, alabado por gran parte del sevillismo dada su acertada gestión de las salidas, apunta en la presentación del antepenúltimo y penúltimo fichajes, Julio Díaz y Fran González, que no se siente el sucesor del isleño, presumiendo, eso sí, de un ligero margen salarial para rematar la planificación

- ABONADO A LA BOCINA

Después de seis ventanas de mercado seguidas fichando jugadores el último día, el Betis rompió su dinámica en febrero pasado, aunque Fidalgo llegó a 24 horas del 'deadline day'; este verano apunta a apurar de nuevo los plazos

- FERRÁN ABRE A RODRI

El Barcelona apalabra al fin con el PSG la venta del atacante por 50 millones de euros y prepara una tercera oferta al Manchester City por el pivote que podría ser la definitiva

- SAINZ POR ALONSO

Informan desde Italia que Aston Martin maneja el nombre del madrileño como recambio si finalmente el asturiano decide retirarse una vez que finalice su contrato a finales de 2026.

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