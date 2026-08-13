Todavía puede permitirse algún esfuerzo más el director deportivo nervionense, que no se relaja con los descartes y es consciente de que precisa de varios retoques más la plantilla blanquirroja en la quincena larga de mercado que resta para ser de nuevo competitiva en la 26/27

Un momento de la puesta de larga del nuevo portero y el nuevo lateral zurdo del Sevilla.Lince

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 14 de agosto de 2026:

- EL NUEVO MONCHI

José Ignacio Navarro, alabado por gran parte del sevillismo dada su acertada gestión de las salidas, apunta en la presentación del antepenúltimo y penúltimo fichajes, Julio Díaz y Fran González, que no se siente el sucesor del isleño, presumiendo, eso sí, de un ligero margen salarial para rematar la planificación

- ABONADO A LA BOCINA

Después de seis ventanas de mercado seguidas fichando jugadores el último día, el Betis rompió su dinámica en febrero pasado, aunque Fidalgo llegó a 24 horas del 'deadline day'; este verano apunta a apurar de nuevo los plazos

- FERRÁN ABRE A RODRI

El Barcelona apalabra al fin con el PSG la venta del atacante por 50 millones de euros y prepara una tercera oferta al Manchester City por el pivote que podría ser la definitiva

- SAINZ POR ALONSO

Informan desde Italia que Aston Martin maneja el nombre del madrileño como recambio si finalmente el asturiano decide retirarse una vez que finalice su contrato a finales de 2026.