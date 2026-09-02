F1 GP de Italia 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Monza

El Gran Circo regresa a su formato más habitual, por lo que los distintos equipos tendrán más tiempo de ensayo antes de la 'Qualy' y la carrera dominical

Los amantes de la Fórmula 1 en general y los seguidores de Fernando Alonso, en particular, ya están contando las horas para escuchar de nuevo rugir los motores de los monoplazas en Monza.

Vuelve la Fórmula 1 en su circuito más célebre y lo hace tras un certamen en Países Bajos que no dejó indiferente a nadie. Más allá de la nueva victoria de Lando Norris, ver al asturiano pescar dos puntos con una novena plaza en Zandvoort hizo recuperar el optimismo sobre Aston Martin.

Pese a ello, en Honda ya le han advertido que en tierras italianas necesitará algo más que su buen pilotaje para poder acercarse a dichas posiciones de puntos.

Eso sí, el ovetense es uno de los pocos de la actual parrilla que sabe lo que es ganar en el 'Templo de la velocidad' (lo ha hecho dos veces). Los que más victorias poseen en su palmarés en dicho escenario son Lewis Hamilton (5) y Max Verstappen (3 victorias), mientras que Leclerc también suma dos y Gasly una.

¿Cómo es el trazado de Monza?

Monza es el circuito que más carreras de Fórmula 1 ha albergado de Fórmula 1. Concretamente, 75 ha acogido hasta la fecha y desde que se inaugurara allá por 1922, tres más que Mónaco.

En la actualidad, Monza cuenta con 307,029 km de longitud y un total de 11 curvas, de las cuales cinco son a la izquierda y otras seis son a la derecha. Además, se corre en el sentido de las agujas del reloj.

Pero si por algo se caracteriza este trazado es por ser uno de los circuitos en los que más tiempo pasan los pilotos con acelerador a fondo (un 80% de la vuelta), por lo que será realmente interesante ver cómo se comportan las unidades de potencia de este año, con una alta demanda de energía eléctrica. Y por eso es conocido como 'El Templo de la velocidad'.

Horarios del GP de Italia de F1 2026

El GP de Italia 2026 de F1 supone el regreso de los horarios habituales al no ser de formato sprint. De esta forma, habrá más tiempo de ensayo con los tres entrenamientos de libres que se disputarán entre el viernes y el sábado.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 4 de septiembre a las 12:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 4 de septiembre a las 16:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 5 de septiembre a las 12:30h

- Clasificación de Monza: Sábado 5 de septiembre a las 16:00h

- Carrera (53 vueltas): Domingo 6 de septiembre a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Italia de F1 2026?

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Italia 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.