Jenson Button, ex compañero de Fernando Alonso, lo compara con Schumacher y le pide un último favor al español: "Siempre estaba al límite"

El piloto británico ha repasado sus años como piloto en el Mundial de Fórmula 1 y ha elogiado al asturiano al que considera como uno de los mejores de la historia de su deporte. Además el que fuera campeón del mundo en el año 2009 espera que Alonso siga compitiendo y no se retire

A pesar de que ya ha cumplido 45 años, Fernando Alonso sigue siendo, o al menos está considerado, uno de los mejores pilotos del mundo de la actualidad. El español tiene admiradores tanto fuera como dentro de los circuitos tal y como ha demostrado Jenson Button, quien fuera su compañero en la escudería McLaren. El británico, ahora embajador de Aston Martin, ha elogiado al asturiano al que ha comparado con Michael Schumacher y le ha pedido que alargue su carrera deportiva y que no se retire aún de la Fórmula 1.

Jenson Button espera que Fernando Alonso no se retire de la Fórmula 1

Uno de las incógnitas a resolver en esta recta final de la temporada es saber si Fernando Alonso va a continuar en Aston Martin. Tanto la escudería británica como su motorista, Honda, quieren que siga y todo apunta a que así será.

Jenson Button se ha mojado y le ha pedido a Fernando Alonso que al menos pilote un año más en la Fórmula 1. "El futuro de Fernando es un tema candente en estos momentos. No tengo ni idea de si se comprometerá a seguir en la Fórmula 1 un año más, pero sé que cuando decida retirarse, será considerado, con razón, uno de los grandes de la F1; aunque personalmente espero que se quede un poco más. Mientras esperamos a ver qué hace, sentí la necesidad de escribir y recordar mis tiempos compitiendo contra él en mi última entrada del diario", ha reflexionado en una nueva entrada de El Diario de Jenson que publica en la página web de Aston Martin.

Jenson Button considera a Fernando Alonso y a Michael Schumacher los mejores del mundo

Jenson Button ha elogiado mucho a Fernando Alonso al que ha comparado con el alemán Michael Schumacher, señalando que los dos te llevaban al límite. "El mayor elogio que puedo hacerle a Fernando Alonso es que pelear contra él fue muy parecido a pelear contra Michael Schumacher. En mi experiencia contra ellos, era duro pero justo; siempre estaba al límite y eso me encantaba. Era parte del desafío".

No se ha quedado ahí el británico, ya que también ha destacado que uno de los puntos fuertes de Fernando Alonso conduce como nadie porque tiene una capacidad de conducir y una forma de manejar el coche que le distingue de otras leyendas. "En mi carrera tuve la oportunidad de competir contra pilotos de la talla de Fernando Alonso y Michael Schumacher, así como contra Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton y Max Verstappen. He tenido la gran suerte de enfrentarme a algunas de las verdaderas leyendas de este deporte. Lo que distingue a Fernando es su estilo de conducción. Si todos los coches fueran del mismo color y todos los pilotos salieran a la pista, sería difícil notar la diferencia. Pero cuando Fernando Alonso pasa, se reconoce al instante. Eso se debe a su forma de manejar al volante. Fernando Alonso conduce como nadie. Es agresivo, se adapta de forma brillante y ha sido así a lo largo de toda su carrera".