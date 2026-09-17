Recelo de Bordalás tras caer en la Cartuja: "No ha habido recompensa pese a las dificultades"

El entrenador del Getafe se mostró contrariado por la derrota ante el Real Betis, pero sin "nada" que reprochar a su equipo por su buena actitud

Un gol de Ez Abde, al rematar un pase atrás de Troy Parrott en el último minuto de la primera mitad, le dio el tercer triunfo consecutivo al Betis en LaLiga EA Sports (1-0) ante el Getafe y le mantiene en la zona alta de la clasificación, mientras que condenó al equipo madrileño a su cuarta jornada consecutiva sin ganar. Los verdiblancos fueron muy superiores al conjunto que entrena José Bordalás, si bien los azulones nunca se rindieron y apretaron en la segunda mitad para intentar al menos la igualada, a pesar de que acabaron con uno menos por la expulsión en el minuto 87 de Mario Martín. El técnico del Getafe lamentó tras el partido el resultado, pero quiso poner en valor la actitud de sus futbolistas, a los que, pese al marcador final, aseguró que no podía reprocharles "nada".

"Estamos tristes, pero los jugadores lo han dado todo y no ha habido recompensa pese a las dificultades", dijo Bordalás tras perder este partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, quedándose el conjunto madrileño con cinco puntos en la tabla.

Bordalás consideró que su equipo estuvo "muy serio" ante un Betis al que ve "en un gran momento de forma", pero también puso en duda la acción del gol bético e indicó que "la jugada del gol es muy dudosa. Isco le tapa la visibilidad a David Soria y antes la mano de Abde ayuda a acomodar el balón".

Una vez cuestionada dicha jugada, Bordalás dijo no querer poner excusas a la derrota ni señalar momentos decisivos ni decisiones arbitrales, aunque después de eso volvió a remarcar que esas jugadas, según las ve él, fueron bastante claras. "No tengo mucho que decir. Son acciones muy claras. No digo nada más, parece que me quejo de todo y no es así", insistió.

El alicantino remarcó "la actitud de los chicos", siendo eso lo que se lleva del partido, pero también quiso dar su matiz a la expulsión de Mario Martín, que tuvo que abandonar el partido antes de tiempo al ver la segunda tarjeta amarilla en el minuto 87 y ser expulsado.

"Mario quita la pierna, va sin maldad. Encoge la pierna, pero tenemos que aprender de esas acciones", afirmó Bordalás, que ahora ya sólo piensa en el próximo encuentro que jugarán el domingo en el Coliseum, correspondiente a la séptima jornada del campeonato.

"Ya hay que pensar en el Málaga y recuperar a los chicos. No se les puede reprochar nada, lo han dado todo, algunos no podían", concluyó.