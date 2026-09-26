El 'Chimy' Ávila vive la peor de las pesadillas en su regreso a Argentina

Censurado por gozar del segundo contrato más alto de un club con problemas financieros como Independiente, tuvo que retirarse lesionado en su segunda titularidad y, pese a su mejoría física, sigue acumulando el 'hate' en redes sociales de sus propios aficionados por su falta de ritmo

No está siendo ni de lejos el regreso soñado a Argentina. Nueve años después de dejar San Lorenzo de Almagro para jugar en la SD Huesca, primero, y luego CA Osasuna y Real Betis (del que salió anticipadamente), apenas acumula 132 minutos el 'Chimy' Ávila con Independiente de Avellaneda tras mes y medio desde que se hiciera oficial su fichaje por dos temporadas con el 'Rojo'. No convocados el 22 de agosto pasado contra Independiente de Rivadavia, se estrenó con algo más de media hora ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, no saltó frente a Central Córdoba y tuvo su debut como titular (80') contra sus ex del 'Ciclón', pero, a la segunda desde el inicio, se ha roto.

Tuvo que ser sustituido a los veinte minutos el rosarino en la visita al Unión Santa Fe, divulgándose unos días más tarde un parte médico que no es tan preocupante como las sensaciones que ha dejado el '6' en estas primeras semanas. De esta forma, incluso, podría llegar al sábado 3 de octubre ante Instituto ACC, aprovechando el parón de selecciones para recuperarse del desgarro de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo que se produjo en una acción fortuita. Inoportuno frenazo en su búsqueda de redención ante su propia afición, que no perdona su alto caché (segundo mayor contrato de Independiente) y su cuestionable forma física, que ya le hizo tener un pique verbal con un periodista.

Mejoría, aunque todavía insuficiente

"La verdad es que desde su llegada se vio que no estaba bien desde lo físico. Desde el cuerpo técnico comentaban que estaba excedido, pero, por lo menos, algo que rescatar es que se lo ve muy bien físicamente ya y está muy predispuesto y con muchas ganas de volver a ser el jugador que alguna vez fue allí en LaLiga antes de sufrir dos roturas de ligamentos seguidas y de perderse más de un año entero de poder jugar al fútbol. Se pudo recuperar, bajó 5-6 kilos y, en el primer partido que jugó de titular ante San Lorenzo, club donde se formó en Argentina, ofreció un buen primer tiempo por lo menos; después, en el segundo le costó", apunta a ESTADIO Deportivo Lucho Picholis.

"Está jugando de delantero centro, porque el técnico quiere un 1-4-3-3 y de extremo (de 'wing' por los costados) no lo ve muy bien por el tema físico; lo están poniendo de '9'", añade el periodista y creador de contenido argentino, quien se centra enseguida en la otra gran lucha del 'Chimy' Ávila desde su llegada: "Hay mucha calentura en todos los hinchas de Independiente, porque en el segundo partido que disputó de titular, hace más o menos una semana, salió reemplazado al minuto 20 por una nueva lesión, un desgarro; ya se está recuperando y seguramente esté a disposición para el próximo partido, teniendo en cuenta que hay fecha FIFA".

Con todo, aclara el también fanático del 'Rojo' de Avellaneda que al atacante le va a costar ganarse un sitio en el corazón de su nueva hinchada, aunque lo tiene en su mano: "Todos queremos que le vaya de la mejor manera a Ezequiel Ávila, pero llegó con un contrato muy elevado, un gasto muy importante para un club que económicamente no está bien, y, por ahora, la verdad es que llegó mal físicamente, remontó en cuanto a lo físico, bajó mucho de peso, pero la verdad es que, habiendo jugado dos partidos, uno salió lesionado al minuto 20, todavía obviamente está en el debe y tiene muchísimo para mejorar".

Una inoportuna publicación en Instagram cuando estaba tocado

No deja de ser una anécdota y, seguramente, esa publicación estaba programada o fue obra por un despiste de alguien al que haya encargado el manejo de sus redes sociales, pero a los seguidores de Independiente ha sorprendido, convirtiéndolo en un motivo más de mofa (como el primer balón que tocó con su nuevo equipo, con un extraño y erróneo cambio de orientación para tirarla fuera y que el rival marcase a continuación), que el perfil oficial de Instagram del 'Chimy' Ávila difundiese durante el descanso, justo después de retirarse lesionado, unas imágenes desfasadas con él en la playa, calentando en ese mismo partido y otras situaciones que no venían a cuento.

El club reacciona contra la prensa

Sexto en la clasificación del Torneo Clausura tras la disputa de diez jornadas, con los mismos 17 puntos que el cuarto, lleva Independiente de Avellaneda tres partidos sin perder (el de la lesión del 'Chimy' Ávila remontó para vencer 1-2 en el Estadio 15 de Abril) y sólo ha caído una vez de las últimas seis, aunque el clima ambiental no es el mejor en la ciudad. Tanto es así que esta semana el club emitía un comunicado para informar de su decisión de "unificar el acceso a la información y reordenar el uso de sus instalaciones" como respuesta a "las recientes y desproporcionadas críticas hacia los futbolistas".

Y añadía que "en algunos casos se ha atentado contra la honorabilidad del plantel profesional, buscando el desprestigio y afectando a la valorización humana" de los futbolistas. Con todo, con unas elecciones a la presidencia a la vuelta de la esquina para terminar el año, se aclara que no habrá respuestas judiciales a los agravios, pero no se van a tolerar ciertas actitudes desde fuera, pero que tampoco se trata de "un acto de censura", porque "no se va a retirar ninguna credencial", incluso a los medios que "emitieron descalificaciones, asociadas por la dirigencia a mezquindades políticas".