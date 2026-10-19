El increíble récord que sitúa al tenis español como el mejor de la historia

La victoria de Alejandro Davidovich Fokina en Shanghái ha permitido a la Armada española ser el primer país que logra todos los títulos importantes en la Era Open

Lo que en su día no logró Rafa Nadal y aún le queda lejos a Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich Fokina lo consiguió este domingo. El triunfo del tenista andaluz en el duelo español ante Rafa Jódar en la final del Master 1.000 de Shanghai 2026 completa el círculo y permite a España convertirse en el único país que ha ganado todos los torneos importantes que se disputan en el tenis desde la llegada de la era Open.

El dato lo recuerda @2010MisterChip, quien destaca que eran tres los países que estaban a un solo título de completar este logro y que ha sido España el que se ha llevado el gato al agua. De hecho, Serbia ya no podrá hacerlo, porque no ganó en su día el Master 1.000 de Hamburgo, que dejó de tener esa categoría en 2009.

Y Suiza, el otro país que aspiraba al pleno, vio a lo largo de los años como los españoles (Nadal y Mantilla) privaban a Federer de poder coronarse en el Foro Itálico y Djokovic hacía lo propio con Wawrinka en 2008; y ahora mismo no hay relevo a corto plazo que apunte a poder completar los 16 torneos más importantes, en los que cuentan los Juegos Olímpicos y la Masters Cup, ahora llamada ATP Finals.

Los triunfos de Sinner, que ha ganado ya todos los Master 1.000 y tres de los cuatro Grand Slam, han puesto a Italia en disposición de completarlo, a falta, como es lógico, de Hamburgo. Al de San Cándido sólo le falta ser campeón olímpico y coronarse en Roland Garros. Este año perdió su gran oportunidad ante la ausencia de Carlos Alcaraz. Aunque Italia sí tiene campeones en la tierra parisina, pues en su día lo ganaron Nicola Pietrangeli y Adriano Panatta. De los que puede ganar ahora mismo sólo les faltan los JJ.OO.

La victoria de Alejandro Davidovich Fokina corona un gran año para el tenis español, que cuenta ahora mismo con tres tenistas entre los 13 mejores del mundo y, por ahora, con dos representantes en las ATP Finals.

Los grandes títulos ganados por el tenis español

Australian Open: Nadal, Alcaraz

Roland Garros: Gimeno, Bruguera, Moyà, Costa, Ferrero, Nadal, Alcaraz

Wimbledon: Nadal, Alcaraz

US Open: Orantes, Nadal, Alcaraz

Masters Cup: Orantes, Corretja

Oro olímpico: Nadal

Indian Wells: Corretja, Nadal, Alcaraz

Miami: Alcaraz

Montecarlo: Bruguera, Moyà, Ferrero, Nadal, Alcaraz

Madrid: Ferrero, Nadal, Alcaraz

Roma: Emilio Sánchez, Corretja, Ferrero, Mantilla, Moyà, Nadal, Alcaraz

Canadá: Nadal, Carreño

Cincinnati: Moyà, Nadal, Alcaraz

Shanghái: Davidovich Fokina

París: Ferrer

Hamburgo (M1000 de 1990 a 2008): Aguilera, Carretero, Costa, Portas, Robredo, Nadal