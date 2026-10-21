Una solución para el VAR: un comité de expertos ajeno a los árbitros

El nivel del arbitraje en España sigue de capa caída. La polémica continúa estando presente jornada tras jornada y las decisiones que se toman en jugadas muy similares crean confusión y frustración entre jugadores, entrenadores y aficionados ya que los colegiados tienen un serio problema: no tienen un criterio unificado

Soy un fiel defensor de la introducción de la tecnología en el deporte profesional ya que estoy de acuerdo en que con ella los errores en jugadas o momentos transcendentales se minimizan al máximo, pero también es verdad que para que todo funcione correctamente es necesario que haya personas que la use perfectamente. Situación que no se está produciendo en el fútbol español con el VAR ya que cada jornada que pasa hay más confusión por la falta de un criterio unificado entre los árbitros quienes, al final, son los que dictan justicia. Tras lo acaecido el último fin de semana en LaLiga, sobre todo en el Real Betis - FC Barcelona y en el Real Madrid - Sevilla FC, mi solución para que disminuya la polémica y las quejas es que un comité de expertos ajenos al actual cuerpo de árbitros fuera que el manejara el VAR.

Falta de criterio unificado y confusión generalizada

Lo vista en la última jornada de LaLiga es el mayor ejemplo de que el VAR en España no funciona. Y no es porque la tecnología sea mala, sino que no funciona porque los árbitros no tiene un criterio unificado. No puede ser que durante el Real Betis - FC Barcelona Ricardo de Burgos Bengoetxea anule un gol de Cucho Hernández argumentando que el gol de Gio Lo Celso es la misma jugada que esa acción y que sólo 24 horas después Mateo Busquets Ferrer dé por válido un gol del Real Madrid frente al Sevilla FC asegurando que un agarrón de Ibahima Konaté sobre Robbie Ure no es la misma jugada cuando se había producido segundos antes.

Es ahí donde está el problema del VAR en España y en LaLiga: en no tomar la misma decisión arbitral en jugadas que son similares. Decisiones que generan confusión y frustración entre jugadores, entrenadores y aficionados de equipos que se quedan con la sensación de quedar perjudicados en los partidos.

Esa problemática no se va a arreglar en LaLiga, ya que en cada partido hay un árbitro distinto, con su criterio a la hora de pitar un partido, y también un colegiado VAR con su propia percepción que seguirán con esta línea que no parece tener fin en el fútbol español.

Mi propuesta, utópica e irrealizable, porque los árbitros van a seguir al frente del VAR, sería la creación de un cuerpo de expertos que se encargara del VAR en cada jornada y que sería ajeno al actual cuerpo de árbitros. Unas diez personas que se dediquen en cuerpo y alma a manejar la tecnología y que sea conformado por ex árbitros, ex futbolistas e incluso entrenadores que juzguen las acciones que sucedan en el terreno de juego.

Esta idea no acabaría con la polémica, es va a ser imposible en el fútbol de la actualidad, más cuando el fanatismo está muy extendido en aficiones y medios de comunicación, pero al menos se tendría un mismo criterio para juzgar jugadas que son muy similares y que ahora mismo no se pitan igual.