Las Palmas, rival histórico del Tenerife, tiene un precioso gesto en homenaje a Jesús de Miguel: "Que miedo, que pánico puedo llegar a tener"

El cuadro del Estadio de Gran Canaria disputará su choque del próximo domingo ante el Eldense, luciendo una camiseta en la que predominan los colores azul y amarillo, los habituales de los chicharreros. El capitán Kirian Rodríguez reconoció la "angustia en el pecho", en declaraciones para la cadena SER

Los gestos desde los diferentes ámbitos del mundo del fútbol siguen llegando después de la muerte de Jesús de Miguel este pasado martes. El CD Tenerife informó del fallecimiento del delantero madrileño de 30 años después de sufrir un tremendo golpe con Jesús Owono, portero del Andorra, en el encuentro del lunes de LaLiga Hypermotion.

Todo el mundo del fútbol en España se ha volcado, tanto con el Tenerife como con la familia y amigos de Jesús de Miguel. El delantero, que debutó en el fútbol profesional de la mano del CD Leganés y que consiguió un doble ascenso a Segunda división desde Primera RFEF, primero con el Castellón y el pasado curso con el CD Tenerife. La pérdida de Jesús de Miguel no solo se ha sentido en el CD Tenerife sino que todo el fútbol español se ha volcado con el conjunto chicharrero y un dolor que tardarán tiempo en superarlo. El último equipo que ha anunciado un 'gesto' en forma de homenaje a Jesús de Miguel ha sido el eterno rival de los tinerfeños: Las Palmas.

Precioso gesto de Las Palmas tras la muerte de Jesús de Miguel

La UD Las Palmas, que disputará el próximo domingo su partido de la jornada 13 ante el Eldense, ha decidido ponerse al lado de sus paisanos de Gran Canaria como es el CD Tenerife. Entre Las Palmas y CD Tenerife ha existido desde siempre una íntima rivalidad, pero después de la muerte de Jesús de Miguel, esa 'lucha' queda a un lado y ha sacado lo mejor del cuadro de Gran Canaria.

Las Palmas, en un claro guiño hacia el CD Tenerife en señal de apoyo por los duros momentos que está pasando, ha decidido anunciar que en el encuentro ante el Eldense lucirá los colores principales de los chicharreros, es decir, el azul y el blanco. "Este domingo, nuestros colores son estos. En homenaje a Jesús de Miguel", anunció Las Palmas a través de sus redes sociales y acompañando el mensaje con la imagen de todos los jugadores con una camiseta en la que predominan los colores citados anteriormente. Este gesto por parte de Las Palmas ha sido valorado por los aficionados, tanto del propio club amarillo, como del CD Tenerife.

Kirian Rodríguez, capitán de Las Palmas, habla de "miedo" por jugar

Además del gesto de Las Palmas como club, este mismo miércoles, Kirian Rodríguez, capitán de los amarillos, confesó en declaraciones para la Cadena SER el miedo que tienen ahora después de lo vivido con Jesús de Miguel: "Cada vez que te toque en un fin de semana jugar, y vaya tu hijo, tu pareja, el que sea a jugar el partido, es como un vuelvo a la realidad, una forma de decir que miedo, que pánico puedo llegar a tener por ir a jugar". Además el capitán de Las Palmas confesó que al enterarse de la noticia del fallecimiento del jugador del CD Tenerife, todos sintieron como una angustia en el pecho: "Cuando nos enteramos de la noticia antes de volver a Gran Canaria, como que todos teníamos una angustia en el pecho, se hizo el silencio".

También aprovechó Kirian Rodríguez para reclamar más formación, especialmente a los propios jugadores para saber cómo reaccionar ante situaciones de este tipo: "Suele haber un primer caso para que después tenga que haber una solución. Hay que intentar de la manera que pueda ser posible, si se puede entrenar, si se puede todavía prevenir más a que un suceso como este".

Además añadió al respecto: "Se puede repetir en algún momento en el futuro, y estar preparado, ya no solo el médico y demás que estén alrededor, sino nosotros mismos, los futbolistas. Vivimos dentro, muchas veces pasa que un compañero se cae, tiene una mala caída, intenta llegar rápido a socorrer o ayudar, y muchas veces realmente no sabes qué tienes que hacer".