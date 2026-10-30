Jesé se considera "el mejor" jugador de Segunda y ve a Jonathan Viera como entrenador

El delantero pide unidad alrededor de Albert Sánchez, reivindica el papel de los veteranos, se acuerda de Juan Manuel Rodríguez y deja varias declaraciones llamativas sobre su futuro y el del equipo

La UD Las Palmas necesita recuperar la tranquilidad cuanto antes. El cambio en el banquillo ha abierto una nueva etapa en el conjunto amarillo, que busca dejar atrás las dudas de este inicio de temporada y encontrar la estabilidad necesaria para alejarse de los problemas, puesto que ahora mismo está más cerca de los puestos de descenso que del play-off. Ante esta situación, Jesé Rodríguez ha querido dar un paso al frente y ejercer de capitán pese a no llevar el brazalete. El atacante ha pedido unidad alrededor de Albert Sánchez y ha dejado claro que el objetivo inmediato no puede ser otro que alcanzar los 50 puntos.

Jesé no quiere que el debate sobre quién debe llevar el brazalete desvíe la atención de lo verdaderamente importante. Para él, todos los integrantes de la plantilla tienen la misma responsabilidad. "Los veinticinco jugadores de la UD se sienten capitanes, dan todo por el escudo y quieren ganar. Voy a ayudar al nuevo entrenador; tenemos que apoyarle todos. Seguro que intentará dar su mejor versión. Nos ha dicho que está muy motivado e ilusionado, con muchas ganas", asegura.

El futbolista grancanario también entiende que los jugadores con más experiencia deben asumir un papel protagonista. "Los jugadores tenemos que dar un paso hacia adelante. En estos dos partidos hubo un cambio; por lo menos yo lo he percibido. Estamos en ello, hemos de seguir trabajando; quedan muchos puntos en 31 partidos. Hay que estar unidos. Respeto la opinión de la afición. Si no estamos unidos nos va a ir mal. Ninguno de nosotros solo es mejor que todos juntos; tenemos esa frase en el vestuario", explica.

El futuro de Jonathan Viera

El ex del Real Madrid también tuvo palabras de cariño para Juan Manuel Rodríguez, con quien ha mantenido una relación especial durante su etapa en el banquillo. "No me gusta hacer comparaciones. Cada entrenador tiene su estilo. De la Barrera lo intentó todo. El fútbol son resultados. Con Juan Manuel me llevo la experiencia de su lealtad al club, a un escudo. Lo pongas donde lo pongas, todo lo hace bien. Me llevé una sorpresa con Juan Manuel; me hizo sonreír y pasarlo bien en el tiempo que estuvo. Al míster nuevo lo vamos a ayudar, porque estamos todos en el mismo barco. Creo que podemos jugar un poquito mejor; ahora es cuestión de ponerse mano de obra y trabajar", afirma Jesé.

Otro de los nombres propios en su comparecencia fue el de Jonathan Viera. Jesé valoró sus condiciones para convertirse en entrenador. "Lo de mi amigo Viera, a lo mejor sigue jugando. Si se retira y va a ser entrenador, será muy bueno. Entiende bien el fútbol, tiene talento y sabe ayudar a la gente. Lo ve de esa manera especial, que solo tienen los genios".

Eso sí, Jesé no pierde la confianza en sí mismo. Cuando le preguntaron si sigue considerándose el rey de Segunda, respondió sin titubeos: "Pues claro que sí. Soy el mejor". Tampoco mostró temor ante el próximo rival: "No le tengo miedo a nada ni a nadie".