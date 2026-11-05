Rendidos a la 'marea verde', que dejó boquiabiertos a propios y extraños en Dortmund

Aplausos de Schlotterbeck y guiños de Kovac en sala de prensa tras la exhibición de los más de 6.000 aficionados verdiblancos presentes en el Signal Iduna Park, silenciando a una parroquia local trece veces superior en número y granjeándose elogios por dejarse la voz en las buenas y en las malas

Más de 6.000 personas (alrededor de 6.300 según fuentes oficiosas) acompañaron al Real Betis en el Signal Iduna Park, con otras decenas extra, incluso, sin entrada en las horas previas por las calles de Dortmund. Una 'marea verde' casi sin precedentes (frente a las 3.813 entradas despachadas ahora oficialmente en la zona visitante, a las que se unieron muchas más en otras zonas del estadio pese a la advertencia del anfitrión), pues a Milán fueron 5.210 con ticket y casi 7.000 en total en 2018, que se hizo notar, acumulando elogios de propios y extraños por su constante apoyo a los de Manuel Pellegrini.

Halagos de los anfitriones: "El Betis ha contribuido a un ambiente fantástico"

El capitán del BVB, el central Nico Schlotterbeck, aplaudió en su salida del césped a la esquina donde se congregaban los béticos en señal de respeto, mientras que su entrenador, Niko Kovac, apuntaba: "Aquí en casa siempre hay un ambiente fantástico. Especialmente, cuando suena el himno de la Champions League, porque todo el estadio vibra, y creo que hoy también hemos presenciado una gran atmósfera, a la que sin duda el Real Betis también ha contribuido". El zaguero Joey Veerman zanjaba: "El ambiente ha vuelto a ser sencillamente increíble".

Tanto es así que, en tono de broma, costó desalojar a la parroquia verdiblanca del Westfalenstadion a la finalización del duelo, cuando hubo presentes, tanto de habla española como germanos, que quedaron boquiabiertos al comprobar cómo levantaban a los jugadores foráneos en sus peores momentos, incluso después de la derrota por 2-1, silenciando por momentos al resto de los 81.365 espectadores (casi trece veces superior en número). Un espectáculo que, a buen seguro, si no en Eslovaquia el 24-N ante el Slovan de Bratislava, se repetirá el 27 de enero de 2027 en Múnich.

Un única pega: insultos a Pedro Sánchez durante el minuto de silencio

Sólo un episodio, puntual y minoritario, manchó una noche espectacular de los aficionados béticos en el Signal Iduna Park. Y es que unos pocos tuvieron que sea abucheados por los hinchas locales por interrumpir el respetuoso minuto de silencio que se guardó en memoria de los víctimas del accidente ferroviario de Urda y del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel para lanzar consignas e insultos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La mayoría entendió que no era ni mucho menos el momento para esa significación política y se lo hizo saber a los protagonistas 'in situ' y a través de las redes sociales. Ya el club ha tenido problemas económicos por su presunto respaldo (o mirada hacia otro lado) a ciertos grupos radicales del Gol Sur del Estadio de La Cartuja.