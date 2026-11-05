El mejor partido de Dani Ceballos desde que volvió y un cambio tempranero casi sin coartada

La tercera titularidad del curso para el utrerano, primera en una máxima competición continental que sólo Isco conoce mejor, depara un partido muy solvente saliendo de la presión, con más acierto en el pase que ningún compañero y una personalidad que se echó de menos en la media hora final

Salvo que se refiera 'a posteriori' alguna razón física, como una sobrecarga o la contusión en la tibia que le obligó a ponerse hielo en el banquillo de Balaídos, cuesta entender que Dani Ceballos y no un errático Facundo Bernal fuera el primer cambio de Manuel Pellegrini ante el Borussia Dortmund. Sin duda, el utrerano estaba firmando su mejor partido desde el regreso a casa, avalado por los números aparte de por las sensaciones. Incluso contando a un Isco Alarcón con el que no coincidió (entró a la par de Aitor Ruibal por él y por Antony Matheus dos Santos), nadie mostró un mayor acierto en el pase (93%) que el '25'.

En su tercera titularidad de la temporada, primera en una Champions League que sólo el costasoleño (82) conoce mejor (38 partidos del canterano), fue sustituido en el minuto 62 para sorpresa de muchos. Aun así, únicamente frente al RC Celta (75') estuvo más tiempo sobre el terreno de juego, si bien la percepción general, sin un conocimiento profundo de causa, es que al fin había dado un paso al frente, dejando de lado los toques de seguridad que te aseguran rondar el pleno (hizo 100% contra el Oporto y el CA Osasuna, aunque en mucho menos tiempo) y pidiéndola, jugándola y arriesgándola en posiciones más determinantes.

Un servicio en profundidad medido para acompañar el desmarque de Ez Abde, un 11/13 de tino en campo ajeno, dos faltas provocadas en medio de una presión salvaje de los aurinegros y apenas cinco posesiones perdidas avalan a un Dani Ceballos que hizo interesantes coberturas a Facundo Bernal, oxigenó la salida desde la 'cueva' cuando tocaba y acompañó más que un Nelson Deossa corretón pero impreciso las transiciones heliopolitanas en el Signal Iduna Park. Completó uno de los regates intentados y ganó también la mitad de sus duelos, aportando un despeje y tres recuperaciones. Todo ello con una sola falta. Ni tan mal.

Duplica su promedio de minutos el último mes de competición

Sea como fuere, levanta la mano claramente el utrerano para escalar posiciones en la política de rotaciones del 'Ingeniero', dado que ha pasado de 117 minutos en sus cinco primeras participaciones (23,4 de promedio) a 236 en las cinco más recientes (47,2') y aprovechado en parte la sanción al uruguayo, que jugó este miércoles, en parte, porque no podrá estar ante Elche CF y CDA Navalcarnero por motivos burocráticos. Esto ha permitido un respiro a Pablo Fornals, imprescindible en la 25/26 y ya descansado en la mitad (en Dortmund, literalmente) este cuarteto de últimos encuentros.