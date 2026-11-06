Fernando Alonso cumple su objetivo en el GP de Brasil y Carlos Sainz se ausenta

El británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido este viernes en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Sao Paulo (Brasil). El de Aston Martin terminó decimosegundo. El de Williams le cedió su asiento a Luke Browning

El GP de Brasil arrancó este viernes con Kimi Antonelli ya como campeón del mundo de Fórmula 1 y con la incógnita de saber quién será el segundo en este mundial de sorpresas por el triunfo final del piloto italiano. Aspiran Max Verstappen, Hamilton y Rusell. En los libres de este viernes, el más rápido fue el británico Lando Norris en el GP de Brasil que se disputa en el circuito de Interlagos.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), recién proclamado de forma matemática, el pasado domingo, campeón del mundo marcó el segundo tiempo, a 82 milésimas de Norris; mientras que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador en México, segundo en el Mundial y principal aspirante ahora al subcampeonato- se inscribió tercero en la tabla de tiempos, a 236 milésimas del inglés.

Fernando Alonso cumple con la duodécima plaza en Brasil

El doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), -que festejó sus dos títulos (en 2005 y en 2006) en esta pista- firmó el duodécimo tiempo; a un segundo y tres décimas exactas de Norris, campeón del mundo el año pasado; en una sesión en la que no rodó el otro español, Carlos Sainz, que cedió su Williams al británico Luke Browning, que firmó el decimoséptimo tiempo de estos primeros entrenamientos en Brasil.

Otros dos ingleses, Lewis Hamilton (Ferrari) -tercero en la general, a dos puntos de Verstappen y George Russell (Mercedes) -cuarto, a once unidades de 'Mad Max'- se inscribieron cuarto y quinto, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Los brasileños hacen las delicias del público en Interlagos

El público vibró con sus dos pilotos locales, Gabriel Bortoleto (Audi) -que finalizó en octava posición, a 89 centésimas- y el citado Rafael Camara, líder de la Fórmula 2 y que marcó el decimoctavo crono, a un segundo y 979 milésimas de Norris. El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue noveno, a 937 milésimas de Lando; en una sesión en la que tampoco rodó el mexicano Sergio Pérez, con cuyo Cadillac el estadounidense Colton Herta firmó el vigésimo tiempo, a dos segundos y medio.

El Aston Martin de Fernando Alonso

El gran contratiempo del entrenamiento lo tuvo otro probador, el británico Freddie Slatter, que se subió al Audi del alemán Nico Hülkenberg y que, antes de cerrar la tabla, a más de tres segundos, provocó, cuando se le paró el coche, una interrupción, con bandera roja, cuando apenas habían pasado quince minutos del ensayo. El segundo entrenamiento libre arrancará a las cuatro de la tarde (las ocho, en horario peninsular español.