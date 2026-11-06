F1 Brasil 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

La Fórmula 1 sigue su discurrir por el continente americano. Con Antonelli ya coronado como campeón después de salir de México, Interlagos seguirá viviendo la pelea por el subcampeonato entre Max Verstappen y Lewis Hamilton

La Fórmula 1 llega este fin de semana a Sao Paulo, Brasil. El GP de Brasil, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, ya conoce al campeón del mundo de Fórmula 1 y es el sorprendente Kimi Antonelli que gracias a su título volvió a darle un cetro mundial a Italia. El GP de Brasil será el número 20 del calendario de la Fórmula 1.

El GP de Brasil, a pesar del título de Kimi Antonelli, sigue teniendo suficientes alicientes como para no perdérselo. En primer lugar, Máx Verstappen con 261 puntos y habiendo sido primero el pasado fin de semana en México, suma 261 puntos que por el momento le colocan en la segunda plaza de la general del mundial de Fórmula 1. Le sigue con solo dos puntos menos, 259. En tercer lugar está George Rusell con 250 puntos.

Horario y dónde ver el GP de Brasil de Fórmula 1 en Tv y online

El GP de Brasil de Fórmula 1 arrancará este próximo viernes 6 de noviembre. La primera sesión de entrenamientos libres se disputará a partir de las 16:30 horas (hora peninsular española) y la segunda sesión de este mismo día será a partir de las 20:00 horas.

El sábado 7 de noviembre llegará a partir de las 15:30 horas el turno de los terceros libres, que precedecerán a la clasificación, que se irá al final de la tarde española, más concretamente a las 19:00 horas. En ella, Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán quedar lo más arriba posible para salir bien colocados en la carrera del domingo. Fernando Alonso ya avisó: "Esperemos haber arreglado las cosas para aquí. Es un circuito menos exigente por la altura y demás. Y si mantenemos esa tendencia e inercia positiva del chasis y rendimiento en curvas, espero poder tener un fin de semana competitivo".

El domingo, la carrera del GP de Brasil 2026 de Fórmula 1

En el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, el GP de Brasil vivirá el domingo 8 de noviembre la carrera a partir de las 18:00 horas en la que se podría empezar a aclarar la segunda posición del mundial. Todo el mundial de Fórmula 1 está pudiendo seguirse a través de DAZN, que cuenta en España con los derechos de retransmisión del circo de la F1. Además, a través del canal de DAZN en Movistar Plus+, también podrá seguirse el GP de Brasil de Fórmula 1. Además en ESTADIO Deportivo podrá seguir todo lo que acontezca en el GP de Brasil de Fórmula 1.