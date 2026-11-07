Carlos Sainz, piloto de Fórmula 1, se 'rebaja' en Williams con su última propuesta: "Cuando ya no hay nada por lo que luchar"

El piloto de Williams dejó claro que teniendo en cuenta el tramo en el que se encuentra el Mundial de F1, no le importaría ser "piloto probador"

La temporada de Fórmula 1 para pilotos como Carlos Sainz ya está terminada desde hace varios grandes premios. El piloto de Williams ha sumado siete puntos en lo que va de temporada y en el GP de Brasil tampoco está teniendo demasiadas expectativas positivas. Tras los dos primeros entrenamientos libres, Sainz, que no participó en la primera tanda, terminó con el tiempo número 17 de 21 pilotos en total sobre la parrilla.

Parece claro que Williams y el propio Carlos Sainz ya piensan en la próxima temporada, más aún tras las declaraciones realizadas este pasado viernes en el GP de Brasil que se está disputando en el circuito de Interlagos. Tampoco le ha ido en Brasil y en el resto del Mundial, demasiado bien al otro español, Fernando Alonso y su Aston Martin.

Carlos Sainz se resigna con su temporada en Williams

Carlos Sainz dejó claro que teniendo en cuenta el momento en el que se encuentra el Mundial de Fórmula 1, es más interesante asumir un papel de "probador" dentro de Williams: "Cuando ya no hay nada por lo que luchar, siempre puedes aprender cosas realizando pruebas importantes". De este modo, Carlos Sainz explicó que en cierto modo está ejerciendo ne el tramo final del curso como piloto probador: "Así que durante este tramo final del año, es así como si estuviera ejerciendo de piloto probador".

Además Carlos Sainz insistió en que ahora no le preocupa demasiado terminar en una posición u otra y sí en tratar de aprender tanto él como el propio equipo Williams pensando ya en el próximo año: "No me importa terminar decimoquinto o decimoséptimo, sino cuánto puedo aprender yo y cuánto puede aprender el equipo para que tanto nosotros como el coche estemos en una mejor posición el próximo año".

Comentando directamente sobre las condiciones climáticas del GP de Brasil, Carlos Sainz confesó que al principio le costó adaptarse a las condiciones climáticas: "Me llevó algo de tiempo acostumbrarme a esas condiciones, pero después hice una vuelta aceptable con el neumático blando y una tanda larga también aceptable".

Sainz explicó que Williams está aprovechando esta fase del campeonato para realizar pruebas de reglajes y experimentos que permitan conocer mejor el comportamiento del monoplaza y mejorar la correlación entre los datos del simulador y lo que sucede en pista. El piloto español terminó decimoséptimo durante la segunda sesión de entrenamientos libres en Interlagos a casi dos segundos del líder, Kimi Antonelli, y con un tiempo superior al minuto y doce segundos (1:12.742).