La UEFA Nations League 2026/27 afronta este martes su última jornada de la fase de grupos, con ocho encuentros que se disputarán de forma simultánea a las 20:45 horas. El Dinamarca-Noruega y el Gales-Portugal son los dos partidos atractivos del día de hoy

La competición llega así al final de su fase liguera, después de una jornada que ha dejado definidos varios de los escenarios de cara a las eliminatorias. Las selecciones que todavía tienen objetivos pendientes buscarán cerrar esta primera parte del torneo con el mejor resultado posible en esta última fecha. La máxima categoría concentra dos de los enfrentamientos más atractivos de este martes. Dinamarca recibe a una Noruega motivada y Portugal visita Gales con el objetivo de ganar tras la marcha de Cristiano Ronaldo.

Una Noruega renovada

Dinamarca se enfrenta a Noruega en un choque entre dos selecciones nórdicas que buscarán terminar la fase de grupos con una victoria. Los daneses llegan reforzados después de golear por 4-1 a Portugal, mientras que Noruega atraviesa un buen momento y viene de imponerse por 3-1 a Gales. El conjunto dirigido por Solbakken ha encontrado en su ataque una de sus principales fortalezas, con Erling Haaland como referencia y un Antonio Nusa cada vez más protagonista.

Antonio Nusa ante Gales / Imago

Precisamente, el joven extremo del RB Leipzig se ha convertido en uno de los nombres propios del combinado noruego. A sus 21 años, Nusa está dando un paso adelante en su progresión y empieza a mostrar la regularidad que le faltaba. Su rendimiento en Alemania está siendo especialmente destacado: suma cuatro goles y siete asistencias en la Bundesliga, además de haber participado directamente en goles en varios de los últimos encuentros del Leipzig. También ha trasladado ese buen momento a la selección, donde abrió el marcador ante Gales en la última jornada. Su crecimiento le sitúa como una de las jóvenes promesas a seguir y como una posible nueva estrella del conjunto alemán.

Portugal busca reaccionar en Gales tras el adiós de Cristiano Ronaldo

El otro encuentro del grupo enfrentará a Gales y Portugal. La selección lusa visita Cardiff después de una semana complicada, marcada por la despedida de Cristiano Ronaldo del fútbol internacional y por la contundente derrota por 4-1 ante Dinamarca en el primer partido disputado tras el anuncio del adiós del capitán. El resultado dejó dudas sobre la capacidad del equipo para afrontar esta nueva etapa sin su gran referente, aunque Portugal todavía conserva el liderato del grupo.

Homenaje de Portugal tras la despedida de Cristiano / Imago

El combinado dirigido por Jorge Jesús tendrá ahora la oportunidad de reaccionar ante Gales y cerrar la fase de grupos con mejores sensaciones.

La Liga B también decide sus posiciones en la última jornada

La jornada se completa con seis partidos de la Liga B. En el grupo B2, Hungría se enfrenta a Irlanda del Norte y Ucrania recibe a Georgia. En el B3, Israel juega contra Austria, mientras que la República de Irlanda se mide a Kosovo.

Por su parte, el grupo B4 tendrá los enfrentamientos entre Bosnia y Herzegovina y Rumanía, y entre Polonia y Suecia. Todos estos encuentros comenzarán también a las 20:45 horas, en una noche decisiva para conocer la clasificación definitiva de los grupos.

Horarios de los partidos de la Nations League del martes 17 de noviembre

20:45 horas: Dinamarca-Noruega.

20:45 horas: Gales-Portugal.

20:45 horas: Hungría-Irlanda del Norte.

20:45 horas: Ucrania-Georgia.

20:45 horas: Israel-Austria.

20:45 horas: República de Irlanda-Kosovo.

20:45 horas: Bosnia y Herzegovina-Rumanía.

20:45 horas: Polonia-Suecia.

Dónde ver los partidos de la Nations League en España

Los encuentros de esta última jornada de la fase de grupos podrán seguirse en España a través de DAZN, que ofrece la retransmisión de la UEFA Nations League.