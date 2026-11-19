El conjunto che y el entorno del futbolista japonés han consensuado una cesión en el mercado de invierno para que pueda recuperar protagonismo y acelerar su adaptación al fútbol europeo. La Segunda División y varias ligas extranjeras aparecen como posibles destinos

El Valencia CF ya tiene decidido qué hacer con Ryunosuke Sato de cara al próximo mercado invernal. El joven atacante japonés, que llegó el pasado verano a Mestalla como una de las apuestas de futuro de la entidad, saldrá cedido en enero después de haber perdido protagonismo en los últimos meses, sobre todo desde la llegada de Aguirre. Una decisión que ya ha sido consensuada entre el club y los representantes del futbolista, que trabajan conjuntamente para encontrarle un destino en el que pueda disfrutar de los minutos que necesita para continuar creciendo.

Según ha informado la Cadena SER, ambas partes tienen claro que una salida temporal es la mejor solución en estos momentos. La intención del Valencia no es desprenderse definitivamente de Sato, sino facilitarle una experiencia competitiva que le permita completar su adaptación al fútbol europeo y regresar a Mestalla con mayor experiencia y rodaje. De hecho, la prioridad es encontrarle un equipo en Europa. Ya se han producido conversaciones con clubes de Segunda División y también existen vías abiertas en diferentes ligas extranjeras, concretamente en Países Bajos, Bélgica y Francia.

Ryunosuke Sato saldrá cedido en enero después de haber perdido protagonismo en los últimos meses, sobre todo desde la llegada de Aguirre y la prioridad es encontrarle un equipo en Europa

De titular con Corberán a desaparecer con Aguirre

La situación deportiva de Sato ha cambiado considerablemente desde su llegada a Valencia. El japonés aterrizó el pasado verano procedente del FC Tokyo en una operación cercana a los cuatro millones de euros y firmó un contrato hasta junio de 2031. Carlos Corberán apostó por él desde el primer momento y le concedió protagonismo durante las primeras jornadas de LaLiga. En concreto, participó en los cinco primeros encuentros del campeonato y fue titular en cuatro de ellos, acumulando alrededor de 297 minutos. Sin embargo, la destitución del técnico de Cheste supuso un punto de inflexión para el atacante nipón, que dejó de contar para el cuerpo técnico.

Ryunosuke Sato en un partido de pretemporada con el Valencia / @valenciacf

Ni Óscar Sánchez durante su interinidad ni Javier Aguirre posteriormente le han dado continuidad en la competición doméstica. De hecho, Sato no disputa un minuto en LaLiga desde el pasado 11 de septiembre, cuando participó en el encuentro frente al Sevilla. Su única aparición reciente llegó en la Copa del Rey, donde fue titular y disputó los 90 minutos en la goleada por 0-6 ante el UE Tavernes.

El propio Aguirre dejó entrever que el futbolista todavía necesita mejorar algunos aspectos para competir al máximo nivel. El entrenador mexicano destacó su velocidad y su chispa, aunque también señaló que debía mostrar una mayor agresividad sobre el terreno de juego.

El Valencia mantiene su confianza en Sato

Pese a su pérdida de protagonismo, en Mestalla no han cambiado la valoración que tienen del futbolista. La dirección deportiva, ahora encabezada por Braulio Vázquez, sigue considerando a Sato como una apuesta de futuro y entiende que, con apenas 20 años, necesita acumular experiencia para desarrollar todo su potencial. Por ello, la fórmula de la cesión es la que más convence a todas las partes. Además, su situación contractual permite al Valencia mantener el control sobre su futuro, ya que tiene firmado hasta 2031. Su salario, inferior al millón de euros brutos por temporada, tampoco supondría un obstáculo importante para cerrar la operación, pues el club que lo reciba podría asumir una parte de su ficha.