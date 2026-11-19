El exfutbolista del Real Betis, protagonista del histórico Euroderbi de la Europa League 2013/14 por fallar el penalti decisivo ante el Sevilla, vuelve a España más de una década después. A sus 33 años, Nono inicia una nueva etapa en Primera Andaluza tras recorrer ligas de distintos países

Semana de Derbi sevillano en la ciudad más pasional del mundo y es inevitable tirar de memoria y recuerdos de citas anteriores entre los dos equipos en la previa del partido más pasional de España e importante del año en la capital andaluza. Es inevitable no acordarse de la goleada del Sevilla en el Pizjuán, de la eliminación en Copa del Rey del Betis, de los antiguos duelos con Lopera y Del Nido en los palcos, etc. Y también de personajes que marcaron la historia de los derbis: Reyes, Beñat, Navas, Joaquín...

Nono con el Real Betis / IMAGO

Pero si hay un futbolista que marcó la historia del Gran Derbi más importante de la historia, ese fue Nono. Sin embargo, fue un protagonista con acento negativo en el Euroderbi de la temporada 13/14, fallando el penalti decisivo que clasificaba al Sevilla FC para la siguiente ronda de una competición que terminaría ganando en Turín ante el Benfica. Beto paró aquel penalti en el Villamarín para desatar la locura sevillista en casa del eterno rival.

El nuevo equipo de Nono

Pues esta semana, Nono ha vuelto a la actualidad del panorama deportivo tras anunciar un fichaje por un equipo de 1.ª Andaluza, séptima categoría del fútbol español. Muchos seguramente lo daban por retirado o seguramente desubicado dentro del panorama futbolístico. Y no es para menos, pues desde que salió del Elche (tras salir del Betis), su carrera ha sido algo exótica y ahora, a sus 33 años, vuelve cerca de su casa, El Puerto de Santa María, para ir poniendo el broche final a su carrera.

Una carrera algo exótica

Abandonó España en el año 2016 tras jugar en el Elche, poniendo rumbo a Hungría, y desde entonces jugó en Eslovenia, regresó a Hungría y comenzó la parte más exótica de su carrera jugando en países como Irán o Arabia Saudí. En 2024 regresó a Europa para jugar en Polonia. Y ahora, tras quedarse sin equipo el pasado mercado, ha decidido regresar a España más de 10 años después.

El peor día de Nono

Sin lugar a dudas, su carrera estuvo marcada por aquel penalti que falló y clasificó al equipo de Unai Emery a los cuartos de final de aquella edición de la UEFA Europa League. El Betis ganó el partido de ida 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y llegó con una gran ventaja al Villamarín. Sin embargo, el Sevilla empató la eliminatoria en su competición fetiche para comenzar la segunda etapa dorada en la UEFA Europa League. Tras el empate en el global de la eliminatoria, la tanda de penaltis decidió el vencedor. El Sevilla ganó 3-4 desde los once metros y Nono fue decisivo en el último lanzamiento. Falló, el Sevilla pasó y la carrera de Nono quedó marcada para siempre. Ahora busca un retiro espiritual cerca de casa.