Tanto en el vestuario como en el propio club chicharrero creen que han sido inoportunas y que desvían la atención de lo importante

"Mi reflexión en todo esto es que la sanción de 12 partidos a Jesús Owono me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa. Creo que la sanción tiene que ser por la acción, no por las consecuencias. Jesús va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a Demi. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque si no, no podemos comprender por qué pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la sanción máxima a Jesús lo pone a él en una situación que no es justa, porque él no es el culpable de lo que acabó pasando". Esas fueron algunas de las palabras de Gerard Piqué, presidente del An﻿d﻿o﻿r﻿r﻿a﻿, después de que su portero recibiera 12 partidos de sanción por la entrada que causó el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Piqué comparó el caso con uno que él vivió y que le dejó inconsciente. Sólo que él se recuperó y De Miguel falleció. De ahí que señale a las consecuencias. La reflexión de exjugador barcelonista ha creado debate, pero en el seno del plantel del CD Tenerife el malestar es patente. Entienden que hablar de eso ahora abre una herida que está sin cicatrizar.

El Tenerife mantiene el perfil bajo

Y que el hecho de que esa reflexión haya llegado de una persona influyente creen que puede desviar el caso. Pese a ello, en el club tinerfeño no quieren contestar y mantienen el perfil bajo que han tenido desde que ocurriera el triste desenlace que causó el fallecimiento del delantero madrileño.

Según publica Radio Club Tenerife, el malestar viene porque Piqué apunta directamente a la sanción (de 12 partidos) y no a la muerte del jugador. Y porque califica todo lo vivido de accidente. Mientras que allí consideran que Jesús Owono fue imprudente en su acción, que tuvo tan fatales consecuencias. "No es momento de abrir polémicas, sino de arroparnos los unos a los otros", señalan desde el club al citado medio.

Álvaro Cervera, también señalado

También entienden que se está criticando al técnico chicharrero, Álvaro Cervera, por señalar de "evitable" la acción que provocó la muerte del jugador y se está cambiando la interpretación de su discurso, ya que nunca culpó al jugador del Andorra ni ha señalado que tuviera intención de hacer el daño que hizo.

Álvaro Cervera, técnico del Tenerife / Imago

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha sido el último en expresarse. "Hay muchas maneras de hacer una falta. En mi cabeza, en ninguna de ellas está la forma de desarrollarse esa acción. Hay muchas maneras de provocar una falta cuando se te escapa un futbolista rival", señalaba el edil tinerfeño, en el mismo sentido que el técnico cántabro.

El equipo tinerfeño, pese a su victoria ante el Ceuta, sigue sumido en su pesar por todo lo que ha vivido en las últimas semanas desde el fallecimiento de Jesús de Miguel y palabras como las de Piqué no ayudan a tratar de quitarse e la cabeza.