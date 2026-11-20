El técnico español de los Nets, Jordi Fernández, no puede ocultar la frustración tras otro mal inicio de campeonato

Jordi Fernández sigue sufriendo en la NBA. En su tercer año en los Brooklyn Nets, la franquicia neoyorquina no levanta cabeza y sólo suma 3 victorias en los 14 primeros partidos. Ni siquiera la llegada de Julius Randle este año les ha permitido, de momento, dar el esperado paso adelante.

Y tras caer ante los Chicago Bulls (107-137), el técnico catalán mostró su malestar y dejó claro que ese resultado era humillante; y que lo ofrecido en el Barclays Center no puede volver a ocurrir.

“Puedo intentar decirlo en español, porque en inglés no lo entienden. Así que lo seguiré intentando y encontraré una lengua que funcione", señaló en declaraciones recogidas por MD sobre el rendimiento de sus jugadores. No obstante, lo decía en tono irónico, porque asumía que la culpa era de todos y que la frustración era palpable. "Nuestro esfuerzo no fue bueno”, añadía.

La principal estrella de los Nets, Julius Randle, daba la razón a su técnico y calificó de "vergonzoso" el partido de los de Brooklyn. "He estado en la liga durante 13 años y es uno de los peores partidos en los que he participado. No es el marcador, es el orgullo y el esfuerzo", reconocía el ex de los Minnesota Timberwolves.

Wembanyama se sale y Baba Miller apenas juega

En lo que respecta a la corta jornada disputada la pasada madrugada, lo más destacado fue el retorno a los triunfos de los San Antonio Spurs, que superaron a los Clippers por 124-112. Victor Wembanyama volvió a demostrar su importancia para San Antonio con un doble-doble de 32 puntos y 11 rebotes. El español Baba Miller sólo jugó un minuto y no pudo aportar nada.

Victor Wembanyama, jugador de los Spurs / Imago

El gran partido de la jornada se disputó en Minneapolis, donde los Knicks se llevaron uno de los partidos más igualados con un Karl-Anthony Towns determinante, con un doble-doble. Jalen Brunson, por su parte, aportó 21 puntos para asegurar el triunfo neoyorquino.

Los que no levantan cabeza son los Warriors sin Curry. Los de San Francisco perdieron en su visita a Memphis, que tuvieron en Jaylen Wells (22 puntos) a su mejor hombre. También destacó Damian Lillard un gran partido en su regreso a Milwaukee. El alero de los Blazers lideró a su equipo, con 33 puntos, en el triunfo en Wisconsin.

Resultados NBA hoy 20 de noviembre

Milwaukee Bucks 114-124 Portland Trail Blazers

Memphis Grizzlies 126-98 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 124-112 LA Clippers

Minnesota Timberwolves 99-102 New York Knicks