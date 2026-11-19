Los técnicos españoles, referentes en una Liga norteamericana cada vez más europeizada; partidazo de Aday Mara y poco protagonismo de Hugo González y Santi Aldama

El peso del baloncesto europeo en general y del español en particular ha crecido mucho a lo largo de las dos últimas décadas en la NBA. Este año, el aterrizaje de Aday Mara está causando impacto, pero también está empezando a destacar Baba Miller y, en los pocos partidos que estuvo, Sergio de Larrea dejó su huella.

Pero no sólo los jugadores están conquistando la Liga norteamericana. Ya hace años que Jordi Fernández dirige los Brooklyn Nets como entrenador principal y los nombres de los preparadores españoles, en especial, el de Pedro Martínez cada vez suenan más.

Ya el pasado año, el técnico de los Cleveland Cavaliers, Kenny Atkinson, reconocía que le 'robaba' jugadas al ahora entrenador del Real Madrid. Y Darko Rajakovic, técnico de los Toronto Raptors, reconocía que el catalán es uno de los referentes que ha tenido a la hora de evolucionar su baloncesto.

Pero ha sido el hoy preparador de los Grizzlies, el finlandés Tuomas Iisalo, el que no sólo ha señalado a Pedro Martínez, sino que también admite que ha aprendido mucho del veterano Aíto García Reneses. Sus inicios en la Bundesliga llegaron con Aíto dirigiendo al Alba Berlín y éste siempre le sorprendía.

“Siempre que jugábamos contra Aíto García (Reneses) solíamos perder de 30 o 40 puntos. Eso te hace mirarte mucho en el espejo y analizar el juego: te dices '¿qué es lo que ellos están haciendo tan bien?', afirma en declaraciones a Mundo Deportivo, donde admite que mantiene una relación con Pedro Martínez, un técnico que siempre pasa parte de las vacaciones en Estados Unidos para seguir aprendiendo y evolucionando. “Siempre he tenido una conexión y hemos sido amigos con Pedro Martínez y él es alguien con el que estoy en contacto y también de quien he aprendido mucho", añadía.

Aday Mara roza el triple doble

Precisamente, en lo que respecta a los españoles, Aday Mara dio la pasada madrugada un paso más hacia su consolidación como estrella. El aragonés se acercó al triple doble en 27 minutos y acabo con 10 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, con 4 de 6 en tiros de campo. La noticia negativa para él es que los Oklahoma City Thunder perdieron en casa por 112-117 ante los Atlanta Hawks.

Aday Mara, jugador de los Thunder / Imago

Santi Aldama ganó y Hugo González cayó con los Mavericks y los Celtics, respectivamente, pero con poco protagonismo. El madrileño tuvo esta vez más minutos (16), pero apenas anotó 2 puntos (1-5 en tiros), aunque lo compensó en defensa con 6 rebotes. El canario, por su parte, tan sólo jugó 6 minutos, pero falló los dos únicos tiros (triples) que intentó.

Los Lakers ven cortada su racha

Los Lakers, por otro lado, caían muchos partidos después de jugar dos partidos en apenas 20 horas. Luka Doncic, algo desacertado, terminó con 29 puntos pero con un 10 de 28 en tiros de campo (35,7 %), incluido un 2 de 10 en triples. Los Jazz aprovecharon el gran desgaste angelino para sumar un triunfo en su exiguo casillero de victorias. Keyonte George fue el mejor de los Jazz con 30 puntos y 10 asistencias.

En los otros partidos disputados este miércoles, Giannis Antetokounmpo acarició el triple-doble con 27 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias en su primer enfrentamiento contra los Milwaukee Bucks, que llevan, con esta, once derrotas seguidas. Los Miami Heat ganaron por 137-130.

Resultados de la NBA hoy 19 de noviembre

Cleveland Cavaliers 121-124 Memphis Grizzlies

Indiana Pacers 104-119 Houston Rockets

Miami Heat 137-130 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 116-121 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 107-137 Chicago Bulls

Toronto Raptors 99-103 Washington Wizards

Oklahoma City Thunder 112-117 Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans 109-122 Detroit Pistons

Dallas Mavericks 116-94 Golden State Warriors

Denver Nuggets 105-101 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 97-109 Utah Jazz

Sacramento Kings 107-128 Phoenix Suns