El piloto de Cervera asume su error en el Sprint, pasa página y se centra en el domingo, cuando tendrá su tercera oportunidad de ganar el Mundial de MotoGP

Marc Márquez se ha tenido que echar otras cuentas cuando ya acariciaba el campeonato del mundo de MotoGP en Portimao. El piloto de Cervera parecía tenerlo todo controlado a dos vueltas para el final del Sprint cuando se fue al suelo.

Ahora, para ganar mañana, debe acabar entre los nueve primeros o, en su defecto, que no gane Bezzecchi y que Jorge Martín no acabe entre los dos primeros. Cualquiera de esas opciones le vale para levantar su décimo título mundial, octavo en MotoGP.

"Nos gusta la épica", bromea el de Ducati, que reconocía el fallo propio en la caída. "Ha sido un error. Lo bueno y lo positivo, primero de todo, es que estamos bien físicamente. Siempre en una caída hay cierto riesgo. A partir de ahí, evidentemente he cometido un error. Ha empezado esa lluvia, que a veces tanto nos ha ayudado, y esta vez nos ha tocado resbalar. Lo importante es que estaba haciendo una buena carrera, que estaba concentrado. Pero esa vuelta y media, esos dos minutos y poco, nos ha faltado para cruzar la línea de meta... Mañana tendremos otra oportunidad", reconocía ante las cámaras.

El de Cervera reconocía que lo primero en lo que pensó cuando se cayó fue ver cómo estaba. Una vez visto eso, aunque frustrado, pasó página. "Se cae el cuerpo y digo, estoy bien, vale, ya está. No le quiero dar más vueltas. Sé por qué ha sido la caída, he entrado demasiado confiado. Hay este spray aquí, que no es ni lluvia, pero esperaba que el asfalto estuviera menos mojado. Y bueno, hoy nos ha tocado a nosotros", reitera un Marc Márquez que, al menos, recorta opciones de Martín, aunque no se ha podido quitar de la ecuación a Bezzecchi, que era su primer objetivo.

Márquez priorizará terminar el domingo a estar delante

"La parte buena es que Martín solo ha podido ser quinto. Lo malo es que ha ganado Bezzecchi y aún sigue vivo para el campeonato. (...) El plan no ha funcionado porque hoy tocaba desactivar a Bezzecchi y no lo hemos desactivado. Mañana seguramente gane otra vez él, así que la prioridad es acabar la carrera. Martín está sufriendo un poco más, pero sabemos que es capaz de todo", sentencia el líder del Mundial de MotoGP.

Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón / Imago

Con acabar sabe que será campeón, porque difícilmente caerá más abajo de la novena plaza que le hace falta. Y más saliendo desde esa segunda posición que logró en la Clasificación de este sábado.

Marc Márquez sabe que cualquier despiste puede costarle el Mundial, de ahí que reconozca estar muy tenso desde el viernes. "Es que la gente lo ve muy fácil, pero siempre hay riesgo", señala para explicar su precaución inicial, que aprovecharon Bezzecchi y Raúl Fernández para escaparse. "Con el chirimiri que había al principio de carrera, he ido con mucha precaución esas dos primeras vueltas. Luego he visto que ha parado y he empezado a coger un poquito mi ritmo de entrenos. Al final ha aparecido otra vez el chispeo, y es ahí donde hemos caído. Espero que esto no nos ocurra más. Toca una noche más de darle vueltas", reconoce el español.