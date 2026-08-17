Carlos Alcaraz y Sinner enseñan sus cartas para el US Open

El español y el italiano parecen que están jugando al ajedrez con sus respectivas lesiones de cara al último Grand Slam de la temporada

Lo que parecía que iba a ser una batalla titánica en 2026 por ese trono de la ATP, finalmente se ha convertido en un auténtico fiasco para los amantes del tenis por culpa de las lesiones, las sufridas por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Y es que el ritmo tan alto mantenido tanto por el español como el italiano en los dos últimos años han terminado pasándoles factura a ambos. Primero lo sufrió el tenista murciano, cuya muñeca derecha dijo basta en el Conde de Godó. Y, ahora, ha sido el transalpino quien ha decidido parar por unas molestias en su rodilla derecha.

Y con el último Grand Slam de la temporada a la vuelta de la esquina, el US Open, ambos han decidido jugar a una partida de ajedrez antes de emitir su veredicto final. Eso sí, poco a poco van enseñando sus cartas.

Carlos Alcaraz aprieta con Holger Rune

El de El Palmar se ha dejado ver esta mañana en su academia con un invitado especial: Holger Rune. El danés ha viajado hasta tierras murcianas para intentar ponerse a punto también y poder regresar a las pistas. Eso sí, el tenista nórdico lo tiene más complicado.

En cuanto a Carlos, este va cada vez subiendo el nivel de sus entrenos y, según los compañeros de Punto de Break, el fin de semana entrenó junto a Vilius Gaubas, 123 del mundo, y el murciano acabó con unas sensaciones muy positivas.

La decisión de Carlos Alcaraz es cuestión de días

Sabiendo que el 30 de agosto comenzará el US Open, normalmente los tenistas deciden viajar al lugar del certamen con una semana de antelación, para ir adaptándose a los horarios y al clima de competición, así como para realizar los últimos entrenamientos previos y responder ante los diferentes compromisos publicitarios y del propio torneo.

De esta forma, si Alcaraz decide finalmente volar a Estados Unidos lo hará entre el 23 y el 24 de agosto, por lo que a finales de esta semana deberá pronunciarse sobre su participación como muy tarde.

Sinner, de momento, prefiere no arriesgar

La prolongada ausencia de Carlos Alcaraz ha marcado también la decisión de Jannik Sinner en esta recta final del curso. El italiano, sabiendo que tiene muy fácil ya terminar como número uno del mundo el año, ha optado también por parar y sigue manteniendo en vilo a los organizadores del US Open.

Ya se ha dejado ver en una academia entrenando, pero su entorno asegura que solo disputará el 'Major' norteamericano si se encuentra al 100% físicamente.

Tras la conquista de Wimbledon, su ventaja en el ranking mundial es tal que creen que no merece la pena arriesgar con una lesión que podría complicarse más si no se termina de curar.

Según ha informado la Gazzetta dello Sport, Sinner se ha ejercitado en el Circolo della Stampa Sporting, un club de la ciudad del norte de italiana que ya ha servido de base en otras temporadas para preparar las ATP Finals.

Sinner tiene dos test médicos para decidir

Este mismo medio apunta a que el tenista italiano tiene previsto pasar dos chequeos médicos esta semana. Concretamente, durante la jornada del martes y en la del miércoles, en la famosa J Medical, la clínica a la que también acudió después de Roland Garros.

Su viaje a tierras norteamericanas se confirmará si no nota dolor alguno en ambas sesiones. Será entonces cuando decida hacer las maletas para, en caso afirmativo, ejercitarse después durante diez días allí en Estados Unidos. Y sería allí cuando emitiría su veredicto definitivo.