Tras 21 días de parón, el equipo español que menos descansará antes de retomar la Champions

Los de Pellegrini, que tienen ahora seis días entre las citas en Lille y Villarreal, disputarán tres partidos en ese mismo periodo antes de marcharse al larguísimo 'impasse' de selecciones, del que sólo cuatro rivales de Primera regresarán después; ejercerá de anfitrión ante Osasuna y Oporto en poco más de 72 horas

El Real Betis será uno de los clubes de Primera división que más días estará de parón de selecciones. En total, 21, tres largas semanas, desde la visita a Riazor para medirse con el Deportivo de La Coruña el domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas y el compromiso de la jornada 8ª de LaLiga fijado en La Cartuja contra el CA Osasuna en la misma franja del domingo 11 de octubre. Más tiempo para recuperar a los internacionales, pensarán algunos, pues es cierto que varios componentes de la plantilla verdiblanca se marcharán con sus combinados nacionales y no regresarán hasta finales de esa semana. Pero la 'ventaja' tiene peaje.

Y es que la escuadra que adiestra Manuel Pellegrini será la única de las cinco españolas en retomar la Champions League tan sólo tres días más tarde (pasarán apenas 72 horas entre la finalización del duelo ante los navarros y el inicio del que enfrentará a los heliopolitanos con el Oporto en el mismo escenario). Los otros cuatro dirimen sus encuentros del torneo doméstico el sábado 10-O, tres de ellos por obligación al competir en UCL el martes 13 de octubre (Villarreal-Nápoles, Atlético de Madrid-Manchester United y Galatasaray-FC Barcelona), 'forzando' el choque liguero con los castellonenses del Real Madrid (que visita a la Roma en miércoles) a adelantarse.

El organismo que preside Javier Tebas o se pasa o no llega a la hora de coordinarse con la UEFA. De esta manera, el Real Betis ha tenido al menos cuatro días entre cada uno de sus cinco primeros choques oficiales de la temporada 26/27, disfruta ahora de seis días de descanso entre la comparecencia en Lille y la que habrá de afrontar en Villarreal el lunes que viene... pero se irá al parón tras una semana infernal de tres partidos en ese mismo periodo, no llegará ni a seis días completos, los que van desde el lunes 14-S (visita a los amarillos a las 21:00 horas) y el domingo 20-S (en La Coruña desde las seis y media de la tarde), pasando por un Betis-Getafe el jueves 17-S a las 19:00 h.

A la vuelta, cuatro partidos en diez días, aunque todos en La Cartuja

A la vuelta del larguísimo parón de selecciones de tres semanas justas, el conjunto adiestrado por el 'Ingeniero' encarará cuatro partidos en diez días, aunque, al menos, serán todos en casa, evitando desplazamientos y más cansancio acumulado. Así las cosas, recibirá al CA Osasuna, como ya se ha referido, el domingo 11 de octubre a las 18:30 horas y hará la propio con el Feyenoord en Champions League el 21-O a las nueve de la noche.

Entre medias, la también apuntada cita continental frente al Oporto el miércoles 14 del mes venidero a las 21:00 horas y un exigente encuentro liguero ante el Barça en La Cartuja el sábado 17-O a una hora aún por determinar, pero nunca en domingo, pues los culés juegan el siguiente martes con el PSG en el Parque de los Príncipes.