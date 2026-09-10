Vuelta al trabajo para despedirse de la holgura hasta el parón: tres partidos en seis días

Después de disfrutar de un mínimo de cuatro días entre cada uno de sus cinco primeros duelos oficiales, la escuadra de Manuel Pellegrini, que descansará ahora seis antes de viajar a Villarreal, recibirá luego al Getafe y volará a La Coruña dentro de una misma semana cargada de exigencia

El Real Betis, que derrotó al Lille en su reencuentro 21 años después con la Champions League, hizo noche en la localidad fronteriza con Bélgica y arribó a Sevilla a primera hora de la tarde de este miércoles. Manuel Pellegrini, entrenador verdiblanco, concedió a los suyos descanso este 9-S para volver al trabajo este jueves a partir de las 10:30 horas en el campo 3 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde empezarán a preparar la visita al Villarreal CF del próximo lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas. La holgura (seis días entre cita y cita), eso sí, se acaba, pues habrá una auténtica maratón antes del largo parón de selecciones de 16 días.

Y es que, si los heliopolitanos tuvieron al menos cuatro días de transición entre cada una de sus cinco primeras citas oficiales del presente curso, ahora disputarán tres encuentros en seis días la semana que viene antes de desconectar algo más de dos semanas, aunque está previsto disputar un encuentro de homenaje al pueblo caballa ante la AD Ceuta para no perder del todo el ritmo de competición. Será el turno seguramente para que entren en la rotación los que quedan por estrenarse, casos de Dani Ceballos, Giovani Lo Celso, Diego Conde o José Antonio Morante, pues Iker Losada no cuenta y a Aitor Ruibal no se le espera de momento tras su operación de menisco.

Si el de Sallent de Llobregat debe volver seguramente en octubre, no tardarán tanto en hacerlo Diego Llorente, acostumbrándose a una máscara protectora tras su fractura de los huesos propios de la nariz, y Ez Abde, que tuvo minutos en el Ciudad de Valencia, pero sufrió luego un proceso viral y alguna que otra molestia muscular, lo que desaconsejó que forzara ante Real Madrid y Lille, aunque el central madrileño y el extremo marroquí irán incorporándose estos días y, salvo giro mayúsculo de los acontecimientos, estarán en la lista de convocados para el duelo en La Cerámica ante los castellonenses.

Un calendario muy apretado la tercera de septiembre

El Real Betis, que descansará seis días una vez solventada la visita al Pierre-Mauroy hasta hacer lo propio con el Villarreal CF el próximo lunes 14 de septiembre a las 21:00 horas, recibirá en La Cartuja al Getafe CF en una jornada intersemanal a las 19:00 horas del jueves 17-S, terminando el domingo 20 de septiembre a las 18:30 horas en La Coruña contra el RC Deportivo para decir adiós a la competición oficial hasta el fin de semana del 10-11 de octubre, cuando está previsto que ejerza de anfitrión en LaLiga contra el CA Osasuna y, el miércoles siguiente (14-O), en Champions League a las nueve de la noche (este horario sí está confirmado) con el Oporto.