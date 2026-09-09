La que has liado, Fornals: "Ahora, el problema es para Pellegrini"

El centrocampista castellonense, autor del tanto que metió al Real Betis en la UEFA Champions League, vivió en Lille el estreno perfecto en la máxima competición continental

Pablo Fornals es un internacional absoluto que se quedó a las puertas del Mundial 2026 conquistado por la selección española y que antes había conquistado éxitos de la mano de Luis de la Fuente en las categorías inferiores de la 'Roja'. En la Europa League se estrenó hace ya nueve años, durante su etapa en el Villarreal CF, y tiene un título continental en su palmarés, la Conference League que conquistó como jugador del West Ham United en la 22/23. Es más, el golazo que celebró en mayo ante el Elche CF le metió de lleno en la historia del Real Betis al certificar matemáticamente la vuelta de los verdiblancos a la Champions League. Una competición en la que, además, el mediocentro castellonense nunca había jugado.

Hasta este pasado martes. Después de 21 largos años de espera desde aquella única experiencia de la 2005/2006, el equipo de Manuel Pellegrini se estrenó a lo grande en la Fase Liga de la Champions 26/27: ganó por 2-3 al LOSC de Lille francés remontando por dos veces una ventaja local. Este triunfo en el reestreno del Betis fue mérito de Marc Bartra, autor de un doblete, y de Troy Parrott, quien marcó el tanto definitivo. No obstante, el gran artífice de toda esa alegría no es otro que quien les llevó hasta allí. Y ése es Fornals. ¡La que has liado, Pablo!

Un debut perfecto en la Champions League

"Sí, sí, muy contento por haber hecho mi debut en Champions y por haber conseguido los tres puntos. Y porque este debut haya sido con la camiseta del Betis, donde hacía tantos años que no se conseguía. Así que hay muchas cosas que celebrar esta noche", explicaba ante los micrófonos de Betis TV un Fornals tan feliz como cansado, después del enorme despliegue físico por todo el terreno de juego en los 90 minutos que Pellegrini le mantuvo sobre el terreno de juego del Stade Pierre-Mauroy.

Fornals elogia la planificación del Betis

"Yo creo que (en este mercado estival) se ha hecho una plantilla muy competitiva y a partir de ahí el problema o la dificultad es para el míster de ver o de decidir quién está mejor para afrontar cada partido", ha añadido el '8' verdiblanco, quien se deshizo en elogios hacia todos sus compañeros por el buen encuentro en Lille. "Totalmente orgulloso de todos mis compañeros", manifestó, poniendo el foco en el acierto de Bartra en las jugadas a balón parado. El catalán hizo dos goles, uno de ellos con asistencia del propio Fornals.

Asistencia a Bartra, un martillo pilón a balón parado

"Al final, sí que es verdad que es una asignatura mejorada por parte nuestra, ésa del balón parado; pero también creo que somos muy fuertes en ataque y, en la línea de lo que han expresado mis compañeros: no es fácil salir en una competición nueva, ponerte por debajo en el marcador dos veces y conseguir darle vuelta hasta acabar sacando tres puntos muy valiosos para lo que viene", concluyó el artífice de esta explosión de júbilo de todo el beticismo.