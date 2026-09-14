Cristiano Ronaldo vive su momento más difícil en la liga saudí: recuerdan la muerte de Diego Jota y el portugués explota

El portugués ha pedido la expulsión definitiva de los aficionados que corearon el nombre del fallecido futbolista portugués

Más de tres años lleva ya Cristiano Ronaldo en tierras saudíes y el portugués jamás pensó que llegaría a vivir esto. Desde que se comprometiera en 2023 para jugar con el Al-Nassr FC, el futbolista luso ha sufrido todo tipo de provocaciones durante sus encuentros y ha visto cómo su rivalidad con Messi era utilizada para intentar desestabilizarle en ciertos momentos de los partidos.

Y más de un enfrentamiento ha tenido por dicho motivo con algún que otro aficionado en la grada. Sin embargo, esta vez no fue él el centro de la diana, sino su compatriota Rubén Neves. Y Cristiano no ha dudado en sacar la cara por él y en denunciar lo ocurrido a través de sus redes sociales.

El bochornoso episodio ha tenido lugar este fin de semana en el duelo entre Al Taawon y el Al Hilal. A algunos aficionados locales, al ver que su equipo perdía 0-6 en este encuentro de la Liga Pro Saudí, no se les ocurrió otra cosa que dedicarle cánticos de "Jota, Jota" a Neves, jugador del Al Hilal, para recordarle el fallecimiento de su amigo, quien perdió la vida en un accidente de tráfico en julio de 2025.

El propio Neves fue el primero en denunciar dicho comportamiento en zona mixta: "Sólo espero que no vayan a rezar después de lo que han hecho hoy... Dios les ha visto".

Y tras él, Cristiano Ronaldo ha ido más allá para pedir justicia contra esos aficionados: "La liga tiene que tomar medidas y sancionar este tipo de comportamiento. Esto ya no es fútbol, y tiene que haber límites. Las personas que se comportan así no deberían volver a entrar nunca más en un estadio”.

Tebas le agradece a Cristiano Ronaldo y Messi sus inversiones en el fútbol español

En otro orden de cosas, Javier Tebas ha tenido palabras para la estrella lusa y para Messi estos últimos días. El presidente de LaLiga se ha pronunciado sobre las inversiones que están haciendo tanto Cristiano como el futbolista argentino en el fútbol español.

En primer lugar, Tebas manifestó "no saber nada" de la posible operación de compra del Eldense por parte de Messi, aunque aseguró que si ese hecho se produce será "un honor" que tanto el argentino como el portugués Cristiano Ronaldo, que adquirió recientemente un 25% de las acciones del Almería, pongan "una parte de sus ahorros en el fútbol español".

"No sé si Messi va a comprar o no el Eldense. Lo que sí sé es que si eso se produce, al igual que ha pasado con el Almería, para nosotros será un honor que los dos grandes del fútbol mundial de los últimos años piensen en poner parte de sus ahorros en el fútbol español y hacerlo más grande", dijo Tebas, durante la presentación de los cromos de Panini de la presente temporada.

El máximo dirigente de LaLiga aprovechó la ocasión para poner en valor "el nivel" del campeonato nacional con datos: "Nunca valoramos lo que tenemos en este país, en general. 25 de los 52 finalistas del Mundial están en España. Tenemos los mejores jugadores del mundo jugando aunque no seamos el campeonato que más dinero tiene, pero sí somos los que más calidad de competición tenemos".

Y en este mismo sentido, recordó la 'burbuja' creada ya en la Premier League: "No lo digo yo, lo dice el propio estado inglés que ha creado un órgano regulador para detener el derroche económico de la propia Premier. Hay equipos importantes con investigaciones por llevar haciendo trampas quince años seguidos".

Tebas va a denunciar cánticos contra los judíos en el Santiago Bernabéu

Por otro lado, el presidente de LaLiga habló del fichaje de Rodri por parte del Barcelona: "Estoy contento de que Rodri juegue en España, me daba igual el Real Madrid o el Barcelona".

Y, por último, Tebas también aseguró que tienen intención de denunciar los cánticos en los aledaños del Santiago Bernabéu contra los judíos antes del partido contra el Inter de Milán de Liga de Campeones: "Hay que recordar que no es una competición de Liga nuestra pero aún así nosotros denunciamos todo lo que hay en cualquier competición ante los organismos correspondientes".