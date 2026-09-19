Sin tiempo para detenerse, Manuel Pellegrini ya prepara el duelo del Betis frente al Deportivo con dos ausencias

El equipo de Manuel Pellegrini ya se prepara para el duelo que se disputará en tierras gallegas y que servirá para medir las sensaciones antes del largo parón de selecciones; todo esto con las dudas en el equipo de Antonio Hidalgo debido a problemas víricos

Ya se acaban los calificativos para este comienzo del año del Betis. De hecho, el que mejor lo espetó fue Junior Firpo en la zona mixta tras la victoria frente al Getafe, dejando claro que nadie podía imaginar que el conjunto verdiblanco tenga ya quince puntos en su casillero y estrenar la Champions League con victoria frente al Lille. Muchos son los 'culpables' de esta situación, pero los méritos hay que dárselos al banquillo. Manuel Pellegrini sigue siendo capaz de hacer que la plantilla crea en él y que, en los momentos más difíciles, el barco consiga encauzar el rumbo. El chileno lo ha conseguido.

Ahora viene un parón largo, temido para muchos y deseado para otros. Tres semanas que, en este caso, no servirá para ver a ningún jugador del Betis en la Selección Española. El candidato principal a estar era Álvaro Valles, que se podía ver beneficiado de la baja de Joan García. Sin embargo, Luis de la Fuente ha confiado en Josep Martínez como su tercer portero. Un futbolista de su confianza, pero que sirve para dejar fuera a uno de los porteros -por no decir el que más- en forma de LaLiga e, incluso, de Europa. Algo que no permitirá ver al meta sevillano estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el regreso a España tras el Mundial.

Quitando de cuestiones que ya no se pueden cambiar, el equipo verdiblanco ha regresado al trabajo en la mañana de este sábado para afrontar la cita frente al Deportivo A Coruña. El equipo de Antonio Hidalgo, a pesar de su gran comienzo, viene de encajar su primera derrota de la temporada frente al Sevilla de Luis García Plaza. Un precedente importante antes de medirse a un equipo que parecía intratable, pero que frente a los de García Plaza no contaron con esa brillantez habitual. En la sesión celebrada este domingo, las ausencias vuelven a estar claras. Aitor Ruibal y Diego Llorente han sido los nombres que no han estado presentes; siendo las únicas bajas confirmadas antes de viajar a tierras gallegas. En el caso del central bético, ya confirmó Pellegrini que tiene unas molestias musculares de las que se está recuperando, por lo que no se le esperaba para antes del largo parón de selecciones. Habrá que estar atentos también si Aitor, durante estas tres semanas, va dando pasos importantes para volver a estar sobre el césped.

Uno de los que ha vuelto a estar presentes es Morante. El caso del canterano es algo extraño, ya que realiza las sesiones previas pero en las dos anteriores convocatorias, Manuel Pellegrini ha decidido dejarle fuera. En estas próximas horas, se dará a conocer la convocatoria y habrá que ver si puede estar presente en la lista antes de poner rumbo a tierras herculinas. Con todo esto, el equipo verdiblanco ya se prepara para poder asaltar Riazor. El equipo de Antonio Hidalgo, tal y como ha comentado en la previa, tiene a varios de sus jugadores atravesando un proceso vírico. Un hecho que puede beneficiar al conjunto verdiblanco.