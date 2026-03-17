Un Nuevo Villamarín más barato pero "espectacular, la bomba" y a por la Champions: "A intentarlo con todas nuestras fuerzas"

La mano derecha de Ángel Haro confirma la adjudicación de las obras a Acciona por más o menos el precio inicial presupuestado (170 millones), aunque seguirán acabando a mitad de 2028

"Hay que tener en cuenta que es un proyecto muy complejo con el estadio y el edificio anexo. Por mucho que quieras correr, hay que hacer este trabajo y no puedes correr. En el primer concurso nos encontramos con una solución que no satisfacía; hemos vuelto un poco atrás con tres empresas importantes como Sacyr, Acciona y FCC en un proceso de 3-4 meses de revisión para llegar a lo que queríamos, lo presupuestado para esta obra", explicaba José Miguel López Catalán durante su entrevista de este martes en Cope Sevilla, donde precisó que el Nuevo Benito Villamarín vuelve a su coste y sus plazos originales.

"Hemos adjudicado a Acciona la obra completa, optimizando el tipo de cubierta y la fachada, y eso hace que se pueda construir al precio que se pueda construir, los 170 millones de euros que queríamos (Fomento de Construcciones y Contratas había ofertado 270 millones)", confirmaba el vicepresidente primero del Real Betis, que espera poder reestrenar el Coliseo de La Palmera a partir de mayo de 2028: "Más allá de que entendamos de que por mucho que corramos hay que hacerlo bien porque es importante, seguimos manteniendo que será esta temporada y dos más; el Nuevo Villamarín va a ser un espectáculo, impresionante, con las gradas muy encima, 'efecto 'Bombonera', cubierta magnífica, edificio anexo, museo del Betis...".

Con todo, el empresario hispalense quiso dar su sitio a La Cartuja: "Está muy bien, porque antes había pistas de atletismo. El estadio nuevo va a ser la bomba; quiero animar a todo el mundo, porque lo que nos espera va a ser impresionante. En 2-3 semanas las máquinas estarán ya moviéndose. No nos podemos quejar. Si tienes la disyuntiva de hacer una gran obra como el Villamarín y tienes un gran estadio como La Cartuja tras su renovación, no hay duda. Los accesos siempre dan algún problema, pero lo más importante es pensar ya en el Nuevo Villamarín".

La Champions, un premio añadido

"Nunca hemos querido poner el objetivo en la Champions, sino que siempre hemos hablado de Europa, pero ahora estamos con posibilidades importantes de ese quinto puesto, así que claro que estamos con ambición y exigencia, y todos vamos a una con el entrenador y los jugadores. Estamos muy metidos y con ilusión, como el año que ganamos la Copa. Ahora, los jugadores están con una ilusión bestial con el tema de llegar lejos en la UEFA y ganarla y clasificarnos para Champions, que nunca fue objetivo pero está ahí cerca. Con la quinta parece que le vamos a ganar la partida a Alemania, y los jugadores y Manuel Pellegrini están en eso. Vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Queremos que ganen todos los equipos españoles en Europa, y estoy convencido de que el quinto va a ir a Champions y que lo vamos a conseguir".

Rendimiento del plantel y bajas importantes

"Tenemos una plantilla importante. Hay jugadores también como Rodrigo Riquelme que tiene fútbol, pero que no está dando aún su nivel. También hay que destacar que Sofyan Amrabat, Isco Alarcón y Giovani Lo Celso no hemos podido contar con ellos. Amrabat está ya como uno más y va a ser una incorporación importante y positiva. Isco se está entrenando a su ritmo y Gio va más lento; es más larga".

Respaldo a Manu Fajardo

"Tanto Haro como yo, Alarcón, Fajardo... estamos en una comisión deportiva en la que estamos todos juntos al cien por cien. Lo bueno que tenemos son los procesos montados desde hace años de trabajos de secretaría técnica, opinión del entrenador, Big Data... Todo funciona así. Todos cometemos errores. La directiva seguro; en la secretaría técnica tenemos una tasa de aciertos en fichajes que corresponde a cómo se trabaja; y Pellegrini también puede tener un día malo, Fajardo se equivocará y nosotros también. Pero de verdad que vamos a una y nos ha ido bastante bien hasta ahora".

La vuelta con el Panathinaikos: "Tengo emoción de la buena y soy bastante optimista"

"Va a ser un gran partido; tenemos que marcar pronto y entrar en la eliminatoria. Al Betis las eliminatorias a dos partidos le vienen bien, como demostramos la temporada pasada con la Fiorentina y el Vitória de Guimaraes. Tengo emoción de la buena, la de jugar partidos importantes; para esto hemos luchado tanto, para jugar partidos como éstos y mirar hacia delante, como la final del año pasado. Tengo ilusión, confianza y soy bastante optimista. Estamos viviendo uno de los mejores momentos de la historia del Betis. Me apunto al barrio de la alegría".

Presión desde la grada

"Vivimos el Betis con tanta intensidad, es verdad, que cuando no salen las cosas bien nos frustramos, la afición y todos nosotros, pero hay que ser ecuánimes y estar alegres ahora mismo".

"Hay que tener en cuenta que estos partidos de jueves son especiales, porque lo tenemos muy analizado y hay muchos infantiles que no pueden venir por la hora, gente de pueblos a los que les cuesta venir, y queremos llegar a la mayor entrada posible. El Betis necesita el máximo apoyo en este momento de la temporada. Hemos puesto precios populares. Los socios han podido activar su carnet a 10 y 15 euros. Y ayer me llegaron varios abonados a los que se les olvidó activar y pueden hacerlo todavía entrando en la web con el mismo precio, pero quizás en otro sitio, porque hay libres. A todos los abonados les digo que pueden venir sacándose su entrada y, además, pueden traer hasta a cuatro acompañantes a precios populares. Y a los abonados que han venido a los tres partidos hay otra más popular de 10 euros. Es un tema de ilusionarse y animarse; hay que creer en el Betis".

"En la grada de animación tenemos siempre cosas especiales. El campo va a estar animadísimo. El partido va a ser un espectáculo y, si pasa lo que queremos y nos metemos en cuartos, va a ser una fiesta que merece la pena vivir. A la afición del Betis no le podemos pedir más, pero, por favo,r el apoyo. A los béticos hay que darles las gracias. Estamos en uno de los mejores momentos de la historia; no sólo por dónde hemos llegado, sino lo que nos espera y los proyectos que tenemos. Vamos a seguir con ilusión esta temporada para terminarla lo mejor posible; nos esperan cosas muy buenas, empezando por este jueves. Si podemos ser 60.000, 55.000, que todos vayan al estadio con un ambiente de fiesta y que el equipo se contagie, que lo necesita, y consigamos clasificarnos. Es jueves es difícil para muchos abonados, pero pido un poco de esfuerzo mayor, que vienen también los griegos animando".

Antony

"Quiere, quiere y quiere, tiene ambición e ilusión. Nos está dando muchas cosas, está siendo desequilibrante. Tiene sus molestias a nivel físico, pero en el Betis tenemos también a Abde, Cucho, Fornals... Muchísimos jugadores, y un día es uno y otro, otro. Es un equipo muy completo y competitivo".