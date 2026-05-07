Sigue avanzando el Nuevo Benito Villamarín: continúa la fase de excavación y proceso colaborativo abierto entre Acciona y el Betis

ESTADIO Deportivo ha podido saber la situación del Nuevo Benito Villamarín, donde se sigue trabajando en esa primera fase de excavación y cimentación mientras que, en paralelo, hay un proceso colaborativo entre ACCIONA y el club que se extenderá en los próximos meses

Muchos son los sueños que ahora mismo circulan en el beticismo. La posibilidad de jugar la Champions League es el resultado del crecimiento de la entidad verdiblanca durante todos estos años, que viene demostrando ser un club que sabe medir bien todos los tiempos. Todo eso ha llevado a un rendimiento deportivo que, ayudado por esa plaza extra que la UEFA concede, puede dar lugar a disputar la máxima competición continental. Esto, desgraciadamente, no depende del club. Pero una cosa que sí depende del mismo es el Nuevo Benito Villamarín, el eje central de un plan para que el club siga dando pasos importantes en su crecimiento.

El templo del beticismo actualmente es el Estadio de La Cartuja, algo que no ha ido mal este año. Sin embargo, sigue faltando algo, teniendo ese nombre propio como es el Villamarín. Son muchos los aficionados que desean ya volver al templo situado en Heliópolis, un regreso que tendrá que esperar pero que promete traer consigo un estadio a la vanguardia nacional. Poco a poco, se siguen dando pasos importantes para que esa reforma se haga realidad más pronto que tarde, y todo va siguiendo su respectivo proceso.

El pasado 11 de marzo, fue el propio Ángel Haro el que respondió a la pregunta de ESTADIO Deportivo al respecto de esa primera fase de excavación y cimentación. "Pues sí, sí hay una novedad, porque ayer mismo adjudicamos a la constructora Acciona la que va a ser la primera parte del nuevo estadio, que son las excavaciones y el apantallamiento. Y estamos ya trabajando también en la fase colaborativa, que supondrá el que podamos tener un estadio en las líneas económicas y de calidad que nos marcamos en la Junta General de Accionistas", declaró sobre este proceso. Dicho y hecho, ya que fue el pasado 14 de abril cuando comenzaron los trabajos de Acciona sobre el Benito Villamarín, dando por tanto comienzo a esa primera fase del trabajo.

Continúa el trabajo para dar lugar a la nueva casa de los béticos

Poco a poco, y si uno se da una pequeña vuelta por el Villamarín, se van viendo imágenes algo más intensas de trabajo. En ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer que se sigue avanzando en esa fase de excavación y cimentación, existiendo en paralelo un proceso colaborativo que se extenderá en los próximos meses. Este consiste en crear una comisión de trabajo entre ACCIONA y el Betis para ir revisando el proyecto punto por punto, todo con la idea de poder reducir el coste evitando que la calidad se resienta. En estos momentos, se está realizando una excavación guía antes de que lleguen las máquinas pantalladoras, que servirán para excavar aún más a fondo.

De esta forma, se puede ver como todo va siguiendo su curso. En la segunda fase, prevista para los próximos meses, "se acometerán las obras de construcción en sí resultantes del mencionado proceso colaborativo, y que contempla la construcción de la nueva grada de Preferencia, obras de mejora en las gradas ya existentes -Gol Norte, Fondo y Gol Sur-, el desarrollo del edificio anexo de uso terciario, aparcamientos subterráneos bajo la grada de Preferencia y del propio edificio anexo, así como la ejecución de la cubierta y la fachada vertical para el conjunto del estadio", tal y como comunicó el club en su web.