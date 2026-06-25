Avances para que el destino de Manu Sánchez sea nuevamente el Levante

El futbolista ya estuvo cedido la pasada temporada en el cuadro granota donde dejó una grata impresión; ahora podría regresar y los movimientos podrían cristalizarse antes del inicio de la pretemporada

Manu Sánchez, futbolista del Celta de Vigo que la pasada temporada jugó como cedido en el Levante, podría repetir destino el próximo curso. Los movimientos entre la entidad granota y el club celeste se han sucedido en las últimas fechas para que el lateral izquierdo nuevamente sea cedido al equipo valenciano.

La idea, según Cope Valencia, es que Manu Sánchez vuelva a ser cedido al Levante. La operación ha avanzado hasta el punto de que se pretende que el lateral izquierdo pueda estar en el inicio de la pretemporada de los granotas, que arranca el próximo 4 de julio. De ahí que se podría concretar todo la semana que viene.

Pablo Sánchez y Héctor Rodas ya manifestaron públicamente su deseo de que Manu Sánchez siguiera en el Levante

Ya desde el Levante en alguna ocasión incluso públicamente se reconoció el deseo de que Manu Sánchez volviera a jugar como cedido en el Ciutat de Valencia. Lo hizo Pablo Sánchez, presidente de la entidad valenciana, así como Héctor Rodas, director deportivo. El buen hacer del futbolista el curso pasado motivó esa intención activar una nueva cesión. "Manu Sánchez y Matías Moreno han sido titulares e importantes. Es difícil encontrar ese compromiso y personalidad. A mí también me encantaría que siguieran, pero habría que hablar con los clubes y ver su situación", decía el presidente hace algunas semanas. "Estaríamos encantados de que volviesen otro año, pero al final tienen contratos con sus equipos. Habrá que valorar la posibilidad de poder traerlos, pero no va a ser fácil", comentaba el director deportivo.

Manu Sánchez tiene aún dos años de contrato con el Celta de Vigo y, en principio, el futbolista debía regresar a la disciplina del club vigués. Sin embargo, no estaba claro que su futuro pasara por jugar en Balaídos, pese a que los de Claudio Giráldez necesitan efectivos en el lateral izquierdo. Ahora se acerca la opción del Levante.

La regularidad de Manu Sánchez en el Levante con 33 partidos jugados la pasada temporada

La temporada de Manu Sánchez con el Levante ha mostrado una llamativa regularidad del futbolista, pieza clave para que el equipo lograra la ansiada permanencia cimentada en el segundo tramo de la competición. El madrileño ha disputado un total de 33 partidos en el cuadro granota este curso. El Levante tenía una opción de compra por cuatro millones de euros que no ejerció por el jugador, aunque ahora nuevamente podría hacerse con sus servicios mediante la fórmula del préstamo.

Desde su llegada al Celta de Vigo, procedente del Atlético de Madrid en el verano de 2023, Manu Sánchez no ha encontrado demasiadas oportunidades en el cuadro celeste. Eso le hizo ser cedido en el verano de 2024 al Alavés, para nuevamente sucediera lo mismo al año siguiente con el Levante.

El caso de Manu Sánchez es uno de los cinco cedidos que el Celta de Vigo tuvo la pasada temporada. Los otros fueron Damián Rodríguez, Carlos Dotor, Carles Pérez y Unai Núñez. Ninguno apunta a quedarse en el cuadro vigués.