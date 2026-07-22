Molestias en el tobillo de Hugo Álvarez

El club vigués señala los problemas del centrocampista que se une a la lista de los futbolistas del equipo con diferentes situaciones en forma de lesiones

Hugo Álvarez se ha unido al grupo de futbolistas del Celta de Vigo con problemas físicos esta pretemporada. El propio club vigués ha informado este miércoles de que el orensano sufre molestias en su tobillo derecho. Un contratiempo en este arranque de preparación en la que se va cargando el depósito de los futbolistas de cara al duro curso que luego llegará.

Esas molestias, que en principio no revisten mayor gravedad, han provocado que Hugo Álvarez sea tratado por los médicos y los fisios del Celta de Vigo, al tiempo de que b a las órdenes de Claudio Giráldez. Los próximos días irán marcando el regreso a la normalidad del centrocampista.

Los otros lesionados del Celta de Vigo, además de Hugo Álvarez

Los problemas físicos de Hugo Álvarez lo unen a la nómina de los lesionados que en estos momentos están fuera del equipo. Son los casos de Javi Galán, con una rotura fibrilar de bajo grado recto femoral izquierdo, Ilaix Moriba, que padece tenosinovitis en el Aquiles de su pie derecho, y Pablo Durán, con problemas su hombro izquierdo que le hizo pasar por el quirófano el pasado mes de mayo. Cada uno, en diferentes fases, continúan con sus procesos de recuperación para volver a los entrenamientos.

Hay que recordar que Hugo Álvarez pudo participar el pasado sábado en el primer amistoso de pretemporada que disputó el Celta de Vigo este verano. Un encuentro frente al Sporting de Braga, disputado en tierras portuguesas y que finalizó con empate (2-2). El centrocampista fue alineado en el equipo de la segunda parte y jugó los 45 minutos. Ahora todo apunta a que no podrá esta en la cita contra el Sporting de Gijón de este sábado.

Hugo Álvarez busca un mayor protagonismo en el Celta de Vigo

Una lesión que llega en un momento en el que Hugo Álvarez se preparaba para afrontar una temporada en la que busca dar un paso adelante. El centrocampista, de 23 años y 1,76 metros, aspira a encontrar una mayor regularidad a la que tuvo el pasado curso en el equipo adiestrado por Claudio Giráldez.

Con todo fueron 38 partidos en los que participó Hugo Álvarez con el Celta de Vigo el curso pasado, entre las distintas competiciones. De ellos 20 fueron como titular en las alineaciones del cuadro gallego. Fueron cuatro goles y tres asistencias las que logró el futbolista que tiene dos años más de contrato con la entidad viguesa.

Starfelt, la novedad en el entrenamiento del Celta de Vigo

Si Hugo Álvarez no se ha podido entrenar este miércoles, el que sí lo ha hecho ha sido Carl Starfelt. El sueco ha sido la gran novedad en el entrenamiento del Celta de Vigo. Tras sus tres semanas de vacaciones obligatorias después de su participación en el Mundial con Suecia, el central se ha puesto manos a la obra para trabajar a las órdenes de Claudio Giráldez. El que todavía tardará tres semanas en volver es Borja Iglesias, quien ganaba el Mundial con España el pasado domingo.