El contratiempo en forma de lesión de Ilaix Moriba

El centrocampista guineano, según ha informado el Celta de Vigo en un parte médico, sufre una tenosinovitis en el Aquiles de su pie derecho

Ilaix Moriba no podrá estar en el primer amistoso de la pretemporada del Celta de Vigo, que le enfrentará al Sporting de Braga. El centrocampista sufre una lesión, concretamente una tenosinovitis en el Aquiles de su pie derecho.

Un contratiempo para un futbolista que está llamado a ser una de las piezas fundamentales en el Celta de Vigo esta temporada y que en pleno proceso de preparación de pretemporada tendrá que parar por lesión.

Era el propio Celta de Vigo, el que a través de un parte médico, informaba a la situación de Ilaix Moriba. Lo hacía poco después de que se diera a conocer la convocatoria para el estreno de pretemporada contra el Sporting de Braga. El guineano no aparecía entre los citados y la razón es una tenosinovitis en el Aquiles de su pie derecho.

Pruebas médicas, tratamiento y fisioterapia para Ilaix Moriba

La lesión fue conocida después de las pruebas médicas, resonancia magnética, a la que Ilaix Moriba fue sometido. Ahora, tratamiento médico y fisioterapia para intentar recuperarse de esos problemas que lo podrían dejar fuera de combate varias semanas.

El contratiempo de Ilaix Moriba llega, además, en pleno de mercado de verano abierto. El guineano era uno de los candidatos para que el Celta de Vigo pudiera hacer una venta con la que hacer caja y equilibrar las cuentas. Cierto es que no ha habido llegado oferta alguna por el futbolista, aunque restaban semanas de ventana de fichajes abierta. Habrá que esperar para saber si la lesión se alarga y qué consecuencias tiene para esta opción de venta de un futbolista que, hace algunos meses, era relacionado con el interés de equipos de la Premier League.

Ilaix Moriba se suma a Pablo Durán como lesionado

Ahora Ilaix Moriba se une a Pablo Durán, el otro lesionado que tiene el Celta de Vigo en estos momentos de pretemporada. El club vigués informaba en su día que el delantero sufre un problema de inestabilidad en su hombro izquierdo que incluso le hizo pasar por el quirófano a finales de mayo. No está hasta finales de agosto, aproximadamente, que el gallego vuelva a estar disponible.

Dos lesiones que por contra contrastan con la buena noticia de Miguel Román. El centrocampista regresa a una convocatoria, aunque sea para un partido amistoso como el que jugará este sábado contra el Sporting de Braga. El jugador caía lesionado el pasado mes de marzo, con la fractura de la base del quinto metatarsiano de su pie izquierdo, lo que le dejaba fuera de combate para el final de temporada. Ahora vuelve a estar listo para jugar.

La lista de 25 convocados del Celta de Vigo para este primer amistoso de pretemporada es la siguiente: Andrei Radu, Iván VIllar, Coke Carrillo, Marcos Alonso, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Javi Galán, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Joel López, Miguel Román, Aleix Febas, Matías Vecino, Hugo Burcio, Ferrán Jutglá, Iago Aspas, Williot Swedberg, Hugo Álvarez, Ángel Arcos, Hugo González, Óscar Marcos, El-Abdellaoui y Bernard Somuah.