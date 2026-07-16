El puzle del mediocampo en el Celta de Vigo

La medular es una de las zonas en las que todavía podrían darse varios movimientos en el equipo vigués en este verano, en algunos casos con operaciones relacionadas

La planificación de la dirección deportiva del Celta de Vigo aún tiene varias aristas por resolver este verano. Una de ellas es la del mediocampo, una zona determinante en el juego de Claudio Giráldez y que todavía está abierta tanto a la llegada de nuevas incorporaciones como a la salida de actuales elementos del plantel.

Con la inminente salida de Hugo Sotelo, que se marchará cedido al Levante, y a la espera de lo que suceda con el futuro de Damián Rodríguez y de Carlos Dotor, que todo apunta a que saldrán ya sea como cedidos o traspasados, Giráldez contaría con cuatro elementos. Son los casos de Aleix Febas, Miguel Román, Illaix Moriba y Matías Vecino.

Pendientes de futuro de Ilaix Moriba

Sin embargo tampoco está claro el futuro de algunos de ellos. Resuelto está que seguirán Aleix Febas, que llegó al Celta de Vigo con la carta de libertad procedente del Elche, y Miguel Román, muy del gusto de Giráldez y ya recuperado de la lesión que le impidió estar en los meses finales de la temporada.

Luego está el asunto de Ilaix Moriba. El guineano estaba señalado como uno de los candidatos a salir este verano para hacer caja y cuadrar números. La gran temporada que realizó el año pasado, sus cualidades y edad invitaban a pensar a que podrían llegar interesantes ofertas. Sin embargo nada de eso ha sucedido hasta el momento, aunque el mercado de verano tiene aún recorrido por delante.

El futuro de Matías Vecino

Otra situación es la de Matías Vecino. El uruguayo, que fue firmado en el mercado de invierno, tiene contrato por un año más. Aunque cuenta en los planes del Celta de Vigo, el jugador tiene la puerta abierta por si le llegara una importante oferta que le sedujera para cambiar de aires.

Si saliera alguno de los dos últimos, Ilaix Moriba o Matías Vecino, el Celta debería añadir elementos al mediocampo para afrontar una intensa temporada en la que nuevamente estará en tres competiciones tras su clasificación para la Europa League. Seguramente sin la salida de alguno de ellos, ya podría llegar algún elemento nuevo para la zona.

Los que podría unirse al mediocampo

Luego también están los futbolistas que podrían llegar al mediocampo del Celta de Vigo. Un claro caso es el deseo por Fer López. El madrileño ya estuvo cedido la temporada pasada en el club celeste procedente del Wolverhampton. La intención es que nuevamente pudiera jugar en Balaídos, aunque ahora los ingleses son más reacios a un nuevo préstamo y consideran al futbolista esencial para intentar recuperar la categoría, después de caer de la Premier League. Con todo el verano también apunta a que será largo con Fer López. Una partida de póker larga.

Tampoco es descartable que se uniera al primer equipo Andrés Antañón. El gallego es joven jugador de tan solo 19 años, que recientemente se proclamaba campeón de la Eurocopa sub 19 con la selección española. Un nuevo talento de la cantera del Celta de Vigo que podría tener cabida en el equipo de Claudio Giráldez.

El nombre de Giorgi Kochorashvili, del Sporting de Portugal, es otro de los que aparece en el horizonte. El georgiano, que conoce LALIGA de su paso por el Levante, también ha sido relacionado con el Celta de Vigo este verano.