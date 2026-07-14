La decisión del Celta de Vigo de no aplazar su estreno liguero

Finalmente el cuadro vigués comenzará la temporada el próximo 16 de agosto con el partido frente a Osasuna en Balaídos

El Celta de Vigo finalmente decidió no hacer uso de la posibilidad que tenía de aplazar su primer partido de la temporada, el que le enfrentará a Balaídos a Osasuna. La presencia de Borja Iglesias en las semifinales del Mundial con la selección española abría esta opción, que finalmente no ha ejecutado el club vigués que ha preferido no agolpar en semanas siguientes varios compromisos.

La entidad celeste debía calibrar si para disponer de Borja Iglesias en ese primer partido quería aplazar unos días su estreno de la competición. Sin embargo, aunque no contará con el Panda para el estreno de la competición, las primeras fechas transcurrirán con normalidad en una temporada que luego el calendario se presenta exigente y cargado de partidos.

El Celta de Vigo arrancará la temporada el sábado 16 de agosto contra Osasuna

De esta forma el Celta de Vigo iniciará su temporada oficial el próximo 16 de agosto con el partido que le enfrentará en Balaídos a Osasuna. Será a las 21.30 horas, tal y como ha dado a conocer este martes LALIGA con sus horarios. También ya se sabe que la segunda jornada para los de Claudio Giráldez será el sábado 22 de agosto cuando tenga que visitar Mestalla para enfrentarse al Valencia a las 19.30 horas. La trilogía inicial se completa con el duelo programado para el domingo 30 de agosto, nuevamente en Balaídos, con el choque de la tercera jornada contra el Athletic de Bilbao.

Si el Celta hubiera decidido aplazar su partido inicial contra Osasuna, la cita hubiera sido colocada entre los partidos del Valencia y el Athletic de Bilbao. Todo, además, con el hecho de que también en breve se debe conocer la fecha del encuentro adelantado de la sexta jornada, que le enfrenta a la Real Sociedad, y que se disputará entre semana. El motivo de este adelanto es la coincidencia entre la jornada 6 y el primer partido de la Europa League.

Doble sesión de entrenamiento

El equipo sigue sumando mientras sesiones de trabajo en esta pretemporada que cumple sus primeros días. Los de Claudio Giráldez se han ejercitado en doble sesión en Afouteza donde se siguen poniendo las bases para el cuadro que esta temporada disputará tres competiciones, nuevamente la Europa League como una de ellas.

El final de esta semana de entrenamientos desembocará en el primer partido amistoso de la pretemporada. El equipo celeste se enfrentará este sábado al Sporting de Braga en el Estadio Municipal de Braga a partir de las 20.30 horas. Un 'clásico' ya de las pretemporada, puesto que el año pasado ya se enfrentaron los dos equipos. Hay que recordar que los portugueses fueron posteriormente semifinalistas de la Europa League.

El del Sporting de Braga es uno de los cinco amistosos programados para la pretemporada. Luego llegarán los duelos ante el Sporting de Gijón (25 de julio), Académico de Viseu (29 de julio), Sassuolo (5 de agosto) y Nápoles (8 de agosto). Cinco citas para engrasar la maquinaria celeste que, de momento, cuenta con los refuerzos de Aleix Febas y Javi Galán.