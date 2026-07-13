Javi Rodríguez y ﻿Jones El Abdellaoui se ponen a las órdenes de Claudio Giráldez

El defensa y el extremo se incorporaron este lunes a los entrenamientos de pretemporada del cuadro vigués tras disfrutar de algunos días más de vacaciones por sus compromisos internacionales

El Celta de Vigo ha arrancado una nueva semana de entrenamientos de pretemporada y lo ha hecho con dos caras nuevas. Javi Rodríguez y Jones El Abdellaoui se han unido al trabajo a las órdenes de Claudio Giráldez en la sesión que se desarrolló en la ciudad deportiva Afouteza.

Tanto Javi Rodríguez como Jones El Abdellaoui disfrutaban de algunos días más de vacaciones, después de que al término de la temporada con el Celta de Vigo tuvieran algunos compromisos internacionales de selección. Ya los dos se han puesto manos a la obra en esta pretemporada que arrancó la pasada semana para el cuadro vigués y en la que el equipo nuevamente estará en tres competiciones, después de repetir clasificación para la Europa League.

Sólo quedan por regresar los mundialistas Starfelt y Borja Iglesias

De esta forma Claudio Giráldez ya tiene a su disposición a todos los efectivos de su plantilla, salvo los dos mundialistas. El sueco Carl Starfelt está de vacaciones y debe ser el primero en regresar, ya que su selección cayó en los dieciseisavos de final. Borja Iglesias, por su parte, sigue en competición y este martes disputará las semifinales de la Copa del Mundo que enfrenta a España con Francia.

Precisamente con la selección española debutó tras acabar la pasada temporada Javi Rodríguez. El joven defensor estuvo presente en el grupo de apoyo que montó Luis de la Fuente, seleccionador español, para jugadores que entrenaran con el equipo nacional durante la primera semana aunque no fueran al Mundial. Javi Rodríguez incluso llegó a debutar con España en el amistoso frente a Irak celebrado en Riazor.

Javi Rodríguez buscará refrendar su gran año con el Celta de Vigo

Ahora Javi Rodríguez, ya en los entrenamientos del Celta de Vigo, buscará refrendar y dar continuidad a su buen hacer de la pasada temporada, la segunda con presencia en el primer equipo. El año pasado fue uno de los referentes defensivos de los de Claudio Giráldez. Disputó 46 partidos y más de 3.500 minutos de juego entre las tres competiciones -Liga, Copa del Rey y Liga Europa-.

Para Jones El Abdellaoui será su segunda temporada en el Celta de Vigo, al que llegó en enero de 2025 del Vålerenga por 4,2 millones de euros. El extremo de 20 años llegó a jugar 31 partidos con el Celta en el último curso liguero.

Al final de esta semana el Celta de Vigo disputará su primer amistoso de pretemporada

Los dos se han unido a los entrenamientos del Celta de Vigo en una semana que desembocará en el primer amistoso de pretemporada. Será este sábado 18 de julio contra el Sporting de Braga en el Estadio Municipal de Braga a partir de las 20.30 horas. Un excelente primer test ante uno de los semifinalistas de la Europa League de la temporada pasada. Ya los dos equipos midieron sus fuerzas el pasado verano en fechas similiares, también en otro partido preparatorio. En aquella ocasión la victoria fue local con un marcador de 3-1.