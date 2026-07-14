El Celta y el Levante acuerdan una opción de compra por Hugo Sotelo

El jugador será cedido al club levantinista, que pagará 100.000 euros a los vigueses y que se hace cargo de la ficha del centrocampista

La salida de Hugo Sotelo del Celta de Vigo en dirección al Levante es cuestión de que se anuncie. Una operación en la que hay acuerdo entre las tres partes y a la que únicamente le resta la oficialidad. Se trata de una cesión con algunas particularidades.

Una de las cuestiones a resolver de los últimos días en la negociación era si finalmente se incluía, como así será, una opción de compra para el Levante. Resuelto este tema, los granotas tienen una posibilidad para hacerse con Hugo Sotelo, según el Diario AS, valorada en tres millones de euros.

Hugo Sotelo tiene aún dos años más de contrato con el Celta de Vigo

Además de la opción de compra no obligatoria, también se ha establecido en el acuerdo entre clubes que el Levante pagará 100.000 euros al Celta de Vigo por el préstamos del futbolista para la temporada que viene. También se ha acordado que sea el club levantinista el que se ocupe de pagar la ficha del centrocampista.

Con los detalles atados, no debe tardar en hacerse oficial la cesión de Hugo Sotelo al Levante. El futbolista, al que le quedan dos años más de contrato con el Celta de Vigo, se ha entrenado estos días a las órdenes de Claudio Giráldez en el arranque de la pretemporada del equipo celeste. Sin embargo pronto hará las maletas para su nuevo destino.

Las relaciones fluidas entre el Celta de Vigo y el Levante

La relación entre el Celta de Vigo y el Levante es fluida, como se pudo comprobar la temporada pasada con la cesión de Manu Sánchez, quien tan interesante rendimiento ofreció en el cuadro levantinista. De hecho han procurado que el lateral izquierdo nuevamente juegue como cedido en el club de Orriols, aunque habrá que esperar aún para saber qué sucede.

Los valencianos ahora se hacen con Hugo Sotelo con una fórmula similar a la que usaron recientemente con jugadores como Matías Moreno y Alan Matturro, aunque en este caso la cantidad de la opción de compra es menor. El del Celta de Vigo ya es un jugador más testado en Primera División.

La necesidad de encontrar continuidad de Hugo Sotelo con alta competencia en el Celta

La salida de Hugo Sotelo del Celta de Vigo se enmarca dentro de la necesidad del futbolista, de 22 años, de encontrar la continuidad que no tuvo el pasado curso en Balaídos y que presumiblemente no iba a encontrar tampoco ante la competencia en la medular. Con Miguel Román ya recuperado de su lesión y con la llegada de Aleix Febas, uno de los fichajes celestes, Hugo Sotelo iba a tener más complicado aún poder hallar su espacio. A ellos hay que unir nombres como los de Ilaix Moriba y Matías Vecino en ese mediocampo.

Con todo, Hugo Sotelo disputó la pasada temporada 30 partidos oficiales con el Celta de Vigo, 20 de ellos como titular. El gallego dio dos asistencias de gol en un curso en el que su presencia en el equipo de Claudio Giráldez fue de más a menos.