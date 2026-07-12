Berizzo, su Celta y el de Giráldez: "El equipo de Claudio es más estético; nosotros éramos noqueadores"

El argentino reconoce que el club celeste, en el que fue futbolista y luego entrenador, es el que más le ha marcado en su vida junto con Newell’s

Eduardo Berizzo, el que fuera jugador y entrenador del Celta de Vigo, ha echado la vista para hablar de su exquipo y también para hacerlo del actual, dirigido por Claudio Giráldez. Entre otras cuestiones ha establecido una comparación. "El equipo de Claudio es más estético, te puede matar con la posesión y juega muy bien. Nosotros éramos noqueadores, metíamos al rival en una centrifugadora de la que muchos no sabían salir".

El argentino se ha expresado así en una amplia entrevista en El Faro de Vigo. "El actual Celta tiene un funcionamiento, una asociación más alta que nuestro Celta. Éramos más noqueadores. El Tucu, Wass, Radoja, Augusto, Nolito, Iago, Orellana… te matábamos. Metíamos al rival en una centrifugadora de la que no sabían cómo salir. O te metes en nuestro ritmo o nuestro ritmo te pasa por encima", ha relatado Berizzo sobre su Celta de Vigo.

Luego también ha profundizado en el de Claudio Giráldez: "El Celta de Claudio creo que tiene una propuesta más estética, más de juego. Es muy hermoso verlos jugar, lo hacen bien, no pierden la pelota y lo rompen con la posesión. Nosotros éramos un equipo más loco, jugaba al te pego y me pegas. Aquel equipo te emocionaba. Ha pasado tiempo y ese es mi recuerdo…no sé si la afirmación es muy real, pero tengo la sensación de que sí es bastante precisa".

El Celta de Vigo, uno de los dos equipos de la vida de Berizzo

Lo que en cualquier caso es que para Berizzo no es fue un equipo cualquiera. Así se desprende al ser preguntado si era el equipo de su vida. "Lo es. El Celta y Newell’s te diría. He tenido una buena vida en el fútbol, he jugado en muchos sitios, he estado en River, he sido campeón en ocasiones. Jugué muchos años en España. Era lento y grande, pero competitivo. Y sí, el Celta y Newell’s son los que marcan mi vida", ha contestado el argentino que ha reconocido que aún sigue siendo socio celeste.

Otro asunto es si volverá al Celta de Vigo por segunda en el banquillo en alguna ocasión. "Yo necesito que las cosas me vayan bien aquí. Siempre pensé y lo comprobé estando en la tribuna de un equipo que si quieres tirar por la borda todo lo que has construido como jugador tienes que hacerte entrenador de ese mismo equipo. A mí me sucedió al revés. Y eso que viví como futbolista años muy buenos en el Celta. Pero no sé, parece como que el recuerdo de entrenador caló. Y bueno, en ese momento no lo había sentido. Yo siempre le echo la culpa a las tripas. Y cuando las tripas no sienten venir, no, en ese momento no lo sentí", ha relatado Berizzo.

Hay que recordar que como jugador fueron cuatro las temporadas de Berizzo en el Celta de Vigo. Desde la 01/02 a la 05/06. Luego fueron tres sus campañas como entrenador en el equipo celeste. De la 14/15 a la 16/17.