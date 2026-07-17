Javi Rodríguez ya es jugador del primer equipo del Celta de a todos los efectos

El defensor de 23 años, que el pasado curso incluso llegó a debutar con la selección española absoluta, tendrá el dorsal 20 en pretemporada, número que podría mantener durante el curso

Javi Rodríguez, futbolista del Celta de Vigo, será jugador de la primera plantilla del equipo vigués a todos los efectos desde la próxima temporada. Así lo ha comunicado este viernes la entidad celeste sobre un defensa que viene mostrando una progresión muy llamativa en los últimos tiempos, que le ha valido incluso para ser internacional absoluto.

La edad de Javi Rodríguez, que en el mes de junio cumplió 23 años, obliga a que el defensor tenga un dorsal del primero equipo. El Celta de Vigo ha señalado que este número será el 20 durante la pretemporada, aunque tiene apunta a que será el mismo que luzca durante el año a las órdenes de Claudio Giráldez.

Javi Rodríguez fue el segundo jugador de campo más utilizado la pasada temporada por Giráldez

Fue en la temporada 24/25 cuando Javi Rodríguez debutó con el primer equipo del Celta de Vigo. Desde entonces ha dado pasos en un interesante crecimiento para convertirse en uno de los puntales de la defensa celeste. No hay más que mirar el rendimiento que ofreció la pasada temporada, baluarte en un equipo que nuevamente logró el billete para jugar la Europa League.

La confianza de Claudio Giráldez en Javi Rodríguez es total. Hasta el punto de que la temporada pasada fue el segundo futbolista de campo más utilizado por el técnico, únicamente superado por Marcos Alonso. Fueron 46 partidos los que disputó el canterano entre LALIGA, Copa del Rey y la Europa League. Más de 3.500 minutos que ofrecen la dimensión de lo que ofrecido por el futbolista, ya del primer equipo a todos los efectos.

El buen rendimiento de Javi Rodríguez le valió para debutar con la selección española absoluta

El buen hacer de Javi Rodríguez en el Celta de Vigo también le valió para ser incluido en el grupo de apoyo de la selección española, conformada por nueve futbolistas, que arrancó los entrenamientos en la fase de preparación para el Mundial. Luis de la Fuente también le hizo debutar con la absoluta en el partido amistoso celebrado el pasado mes de junio en Riazor frente a Iraq.

Precisamente por esa participación con la selección española alargó unos días su pasada pretemporada. Una circunstancia que hizo que prolongara sus vacaciones unos días y se uniera a los entrenamientos del Celta de Vigo unos días después. Ya desde el pasado lunes se entrena con el equipo celeste para afrontar una nueva campaña en la quiere consolidar el nivel demostrado años atrás.

Interés de equipos italianos en Javi Rodríguez

Las prestaciones mostradas por Javi Rodríguez, que tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo, no han pasado desapercibida para algunos clubes. Desde Italia se apuntó en los meses finales de la pasada temporada que equipos como el Como 1907 de Cesc Fábregas o el Milan tenían en su radar al futbolista.

No ha habido ofertas reales por Javi Rodríguez, aunque si mantiene el nivel mostrado en este tiempo y sigue evolucionando a buen seguro que será objeto de deseo de más clubes.