El cruce de caminos que plantea el último año de contrato de Starfelt

El central sueco, ahora en el Mundial, tiene contrato con los vigueses hasta junio de 2027 y el futuro abre opciones de renovación, venta o agotar la última temporada sin movimientos

Carl Starfelt es uno de los futbolistas del Celta de Vigo que entrará en el último año de contrato. Un punto que siempre abre diferentes caminos en los clubes, que van desde la renovación, sobre la que ya hubo conversaciones, a la venta ese año anterior para procurar hacer caja antes de la salida o agotar el año sin que haya movimiento alguno.

En esa encrucijada aunque sin prisas se encuentra el Celta de Vigo con Starfelt, que ahora se encuentra con la selección de Suecia disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El defensor tiene contrato con la entidad celeste hasta el verano del año 2027, un asunto que plantea dilemas distintas opciones.

Los problemas de espalda provocaron que Starfelt no jugara con el Celta desde mediados de marzo

La situación de Starfelt, uno de los puntales en los planes de Claudio Giráldez, quedó condicionada en los últimos meses por los problemas de espalda que provocaron que el futbolista no haya disputado un partido con el Celta de Vigo desde mediados de marzo. Fue en La Cartuja contra el Real Betis. Posteriormente jugó la repesca para el Mundial con Suecia donde aparecieron las molestias.

El paso de las semanas hizo que incluso Starfelt fuera revisado por un especialista externo, concretamente el neurocirujano Pedro Mata, para comprobar cómo evolucionaba la presencia de una hernia discal L5-S1. Aunque se barajó la opción de la operación, el jugador finalmente mantuvo el tratamiento conservador que le ha permitido estar en el Mundial.

Apenas jugó unos minutos en un amistoso con Suecia, aunque no actuó en el primer partido oficial contra Túnez donde su selección goleó. El rendimiento que pueda ofrecer en el Mundial podría poner en el escaparate al defensor que acaba contrato el año que viene y que, por ejemplo, el pasado verano tuvo ofertas y opciones de salir, especialmente de Italia.

La experiencia de Starfelt que suma 91 partidos con la camiseta del Celta de Vigo

Claro que el Celta de Vigo también puede optar por la renovación de un jugador de una enorme ascendencia y que a sus 31 años puede ser uno de los faros de un equipo joven y lleno de canteranos a las órdenes de Claudio Giráldez. Su nivel ya quedó más que testado en Balaídos en estas temporadas.

Hay que recordar que el Celta de Vigo firmó a Starfelt en el verano de 2023 por cuatro temporadas, a cambio de pagar 5 millones de euros al Celtic de Glasgow. Durante estas tres temporadas el sueco ha mostrado su solvencia para disputar 91 encuentros con la elástica celeste entre las distintas competiciones. Seguramente de no haber mediado los problemas de espalda ya se hubiera convertido en centenario. En dos de los tres años formó parte del equipo que se clasificó para la Europa League. El futbolista se encuentra perfectamente adaptado al club y a la ciudad. Una vez que pase el Mundial, y tras sus vacaciones, Starfelt regresará a la disciplina del Celta de Vigo y habrá tiempo para saber si varía su situación.