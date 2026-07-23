Ilaix Moriba recibe el alta médica

El club vigués anuncia el regreso del centrocampista que deja atrás una tenosinovitis en el tendón de Aquiles derecho que le impidió estar en el primer amistoso de pretemporada

El Celta de Vigo recupera a Iliax Moriba para que Claudio Giráldez nuevamente pueda contar con el centrocampista, después de que en los últimos días estuviera fuera del grupo por culpa de una tenosinovitis en el tendón de Aquiles derecho. La entidad gallega ha comunicado que el guineano ha recibido el alta médica y deja atrás esos problemas físicos.

Una gran noticia para el equipo celeste, dada la importancia que tiene Ilaix Moriba en este equipo. Los problemas físicos en forma de lesión le impidieron estar disponible para el primer partido de pretemporada del Celta de Vigo, que empató contra el Sporting de Braga en tierras portuguesas (2-2). Habrá que esperar para saber si el mediocampista puede estar en el duelo de este sábado contra el Sporting de Gijón.

Illaix Moriba aparecía a principios de verano como uno de los candidatos a poder ser vendido en el Celta de Vigo

Ilaix Moriba fue uno de los jugadores fundamentales en la zona ancha del Celta de Vigo la pasada temporada. Incluso su nombre aparecía a comienzos de este verano como uno de los candidatos a protagonizar una venta con la que equilibrar las cuentas de la entidad celeste. Sus prestaciones y juventud le hacían como un jugador que encajaba en esas opciones, aunque de momento no ha habido oferta formal por él.

Lo que sí ya hace Ilaix Moriba es volver a entrenarse a las órdenes de Claudio Giráldez, después de recibir el alta médica. Su ausencia en las últimas sesiones llegan en un momento clave de la temporada en la que se cargan las pilas y el depósito en el apartado físico para afrontar una intensa temporada. Un año que en el caso del Celta de Vigo nuevamente traerá tres competiciones.

La recuperación de Ilaix Moriba deja en tres los lesionados del Celta de Vigo

El alta médica de Ilaix Moriba deja en tres el número de lesionados que tiene en estos momentos el Celta de Vigo. Son los casos de Javi Galán, que sufre una rotura fibrilar de bajo grado recto femoral izquierdo, Pablo Durán, con problemas su hombro izquierdo del que fue operado el pasado mes de mayo, y Hugo Álvarez, con molestias en su tobillo derecho. Los tres continúan con sus diferentes procesos de recuperaciones.

Al margen de los tres lesionados, el que todavía tampoco está a las órdenes de Claudio Giráldez es Borja Iglesias. El Panda, tras proclamarse el pasado domingo campeón del mundo con la selección española, disfruta de vacaciones hasta el próximo 10 de agosto. Será entonces cuando nuevamente se enrole en la disciplina celeste. Sí está de vuelta desde este miércoles Carl Starfelt, quien también estuvo en la Copa del Mundo.

Todo mientras el Celta de Vigo vive este jueves una jornada de doble sesión de entrenamientos. La semana desembocará en el amistoso que el equipo celeste disputará este sábado contra el Sporting de Gijón en Vilagarcía de Arousa a partir de las 19.00 horas. Será el segundo test veraniego, tras el del pasado sábado contra el Sporting de Braga.