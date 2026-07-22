El contratiempo de Javi Galán

El lateral izquierdo sufrió una rotura fibrilar en estas primeras semanas de pretemporada, aunque no tendría que poder impedirle estar disponible para el estreno de la temporada del equipo vigués

No ha empezado con buen pie Javi Galán en su segunda etapa en el Celta de Vigo ya que una lesión ha parado la preparación del lateral izquierdo. Un problema físico derivado del primer amistoso de pretemporada, el que disputó el cuadro de Claudio Giráldez ante el Sporting de Braga y que terminó con empate (2-2).

El Celta de Vigo informaba que Javi Galán sufría una rotura fibrilar de bajo grado en el recto femoral izquierdo. Un contratiempo, sin duda, en este tiempo preparatorio aunque no tendría que poder impedirle estar listo para el debut liguero de la temporada. Hay que recordar que el extremeño partió en el once titular de este duelo contra el Sporting de Braga para jugar la primera parte. En la segunda Giráldez apostó por otra alineación y ya no estuvo sobre el campo Javi Galán.

Tres semanas y media para saber si Javi Galán está en el estreno contra Osasuna

Aunque el Celta de Vigo no se ha pronunciado sobre el tiempo de recuperación de Javi Galán, el tipo de lesión y que sea el menor grado hace pensar con optimismo para que el futbolista pudiera estar disponible en el primer partido del campeonato.

Curiosamente el primer partido de la temporada para el Celta de Vigo llegará ante Osasuna, equipo en el que militó Javi Galán durante la segunda parte de la pasada campaña. Será el próximo 16 de agosto en Balaídos a partir de las 21.30 horas.

Quedan aún tres semanas y media para ese encuentro frente a Osasuna, aunque el tiempo y la propia evolución de la lesión de Javi Galán irán marcando si uno de los dos fichajes del club vigués hasta el momento, el otro es Aleix Febas, puede estar para el arranque de la temporada.

Javi Galán, uno de los dos laterales izquierdos de Claudio Giráldez

La lesión de Javi Galán, eso sí, condiciona los efectivos para el carril zurdo que tiene a su disposición Claudio Giráldez. Una vez que ya se produjo la cesión de Manu Sánchez al Levante, únicamente queda disponible para los próximos días Sergio Carreira.

Ya la pasada temporada Giráldez optó por Sergio Carreira para reubicarlo en ese puesto de lateral izquierdo ante los problemas de efectivos que tuvo en esa zona durante buena parte del curso. El canterano respondió con un interesante rendimiento que genera confianza para el nuevo año.

Los lesionados del Celta de Vigo, además de Javi Galán

La de Javi Galán se une a otras bajas por lesión con las que cuenta el Celta de Vigo en estos momentos. Son otros tres futbolistas los que están al margen del grupo. Son los casos de Ilaix Moriba, que padece tenosinovitis en el Aquiles de su pie derecho, Pablo Durán, con problemas en su hombro izquierdo del que fue intervenido en mayo, así como Hugo Álvarez, del que el club gallego informaba que padece molestias en su tobillo derecho. Todos ellos trabajan al margen del grupo en sus respectivas recuperaciones de sus lesiones.