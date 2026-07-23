El movimiento del Celta por Irankunda

El australiano, que ha estado presente en el pasado Mundial y ha marcado, cumple con el perfil de extremo de velocidad y desborde que busca la entidad viguesa en este mercado de verano

Nestory Irankunda es uno de los últimos nombres relacionados con el Celta de Vigo, de cara a poder reforzar al equipo vigués la próxima temporada. Se trata de un joven atacante de 20 años, perteneciente al Watford, al que los aficionados al fútbol han podido en el reciente Mundial con la selección de Australia ofreciendo interesantes prestaciones futbolísticas.

El extremo, según Sky Sports, está en la órbita de varios equipos, entre ellos el Celta de Vigo. Incluso señala que los vigueses han lanzado una primera oferta de 10 millones de euros por Irankunda que ha sido rechazada por el Watford, que tiene la propiedad del futbolista hasta el verano de 2030.

La competencia por Nestory Irankunda en el mercado de verano

El Celta de Vigo no es el único equipo que ha movido ficha por Irankunda. También otros clubes como el Sporting de Portugal y el Hull City han realizado propuestas similares, con la misma respuesta negativa de los ingleses. Habrá que ver si esa primera negativa hace desistir a la entidad celeste por el jugador australiano.

Irankunda es un joven jugador de 20 años y 1,75 metros, capaz de desenvolverse por diferentes posiciones de ataque, aunque el lugar en el que se siente más cómodo es el extremo derecho. Con el Watford en la Championship, su Mundial hace pensar que podría dar el salto a un equipo de mayor potencial.

El escaparate del Mundial para Nestory Irankunda

El Mundial recientemente acabado ha sido un gran escaparate para Irankunda , uno de los jugadores más destacados en la selección de Australia. Su verticalidad y potencia en la carrera saltaron pronto a la vista de los espectadores con este futbolista.

Durante la Copa del Mundo participó en los cuatro partidos que la selección de Australia ha disputado. Irankunda fue titular en tres de ellos, e incluso marcó un gol. Fue en el encuentro ante Turquía, el primero para el combinado australiano en la fase de grupos.

El crecimiento de Nestory Irankunda en un año

El Watford se hizo con los servicios de Nestory Irankunda justo hace un año. Fue el verano pasado cuando el club inglés pagó 3 millones de euros al Bayern de Múnich por un futbolista que firmaba hasta el verano de 2030. Una apuesta que ha sufrido una interesante revalorización. Tanto es así que el portal especializado Transfermarkt estima que el valor del atacante está en 10 millones de euros.

La temporada pasada ya ofreció interesantes prestaciones con el Watford. Fueron 42 partidos los disputados por el extremo de origen africano en los que anotó cuatro goles y dio cinco asistencias. Ahora a sus 20 años aparece en la órbita de varios equipos.

Un futbolista que cuadra en los deseos futbolísticos del Celta de Vigo

El Celta de Vigo tiene subrayada la posición de extremo como uno de los perfiles que pretende reforzar en este mercado de verano. Con Nestory Irankunda se cumplirían los deseos del club vigués, que pasan por sumar a la plantilla futbolistas de velocidad en las bandas y que tenga desborde. Eso, unido a su juventud y posible revalorización, confluyen en el australiano.