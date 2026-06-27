Los puestos que Claudio Giráldez quiere reforzar en el Celta de Vigo

Pese a que la entidad gallega se mueve despacio en el mercado de verano, la hoja de ruta del club está marcada con demarcaciones solicitadas por el entrenador celeste

El Celta de Vigo se mueve con prudencia en los primeros compases del mercado de verano. Hasta ahora ha concretado la renovación de Iago Aspas por una temporada y la incorporación de Aleix Febas, quien llegaba con la carta de libertad procedente del Elche. No significa que no se mueva la dirección deportiva del club vigués que tiene una hoja de ruta clara y sabe también de las peticiones que le ha realizado Claudio Giráldez para reforzar al equipo.

Tanto es así que el entrenador del Celta de Vigo, según Nos Diario, ha pedido a la dirección deportiva dos centrales, un extremo izquierdo, un mediapunta y un extremo. Esas son las demarcaciones en las que Claudio Giráldez quiere refuerzos que añadan potencial a una plantilla que nuevamente deberá afrontar tres competiciones con su presencia en la Europa League.

También el Celta de Vigo está atento a las posiciones de un portero y de un delantero centro

Serían cinco novedades las que pretendería el club inicialmente, aunque no pararía ahí en caso de lograrlo. Si las circunstancias lo permiten también un portero y un delantero centro sería puestos a cubrir en este Celta de Vigo que el próximo 6 de julio arrancará la pretemporada con los reconocimientos médicos.

Claro que la situación para la llegada de refuerzos no es fácil. Para empezar el club gallego necesita aligerar peso en su plantilla para abrir espacios a los deseados fichajes. Son 28 futbolistas los que, en teoría, estarán a las órdenes de Claudio Giráldez con contrato, si bien es cierto que algunos de ellos apuntan a que saldrán del club.

Atentos al cierre del ejercicio financiero que acaba el próximo 30 de junio

Una cuestión, la de las salidas, que supedita los posibles fichajes del Celta de Vigo. El mercado aún se mueve lento. Los vigueses esperaban por si realizaran una venta antes del 30 de junio que pudiera equilibrar sus cuentas al cierre del ejercicio fiscal futbolístico. Un asunto que parece improbable a falta de tres días.

En ese contexto los nombres que han sonado con más fuerza han sido los de Williot Swedberg e Ilaix Moriba. Por su rendimiento y por sus edades, al ser jugadores con proyecciones, pueden ser los más apetecibles en el mercado. Ha habido intereses de equipos pero de momento no ha cristalizado en ningún movimiento real.

Las ventas no solo deben dejar espacio en cuanto a fichas. Algunas de ellas puede servir para reinversiones de cara a un Celta que trabaja especialmente en futbolista que pudieran llegar a bajo coste o con la carta de libertad, como el claro ejemplo de Aleix Febas, el único de los fichajes realizados hasta el momento.

El propio Mundial mantiene en un ritmo bajo los movimientos de mercado a nivel general. El 'efecto dominó' que generan más transacciones debe también colocar en la rueda al Celta. Los gallegos, pese al poder su cantera con incluso el ascenso a Segunda de Celta Fortuna, necesitan reforzar su plantilla de cara la exigente campaña que se avecina.