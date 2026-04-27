Posible finiquito a Dani Ceballos, que ya estaría "cerrando capítulo" con el club merengue

Descartado para el viaje a La Cartuja, la Cadena Cope especula con que Álvaro Arbeloa no volverá a citarlo en las cinco jornadas de LaLiga que restan y que dirá adiós a la casa blanca este verano; su sueño de regresar al Betis, a día de hoy, no cuenta con el beneplácito verdiblanco

Se especuló, incluso, con que ni siquiera se hubiese entrenado este lunes con sus compañeros, aunque las imágenes difundidas por el Real Madrid demostraron lo contrario. Las malas lenguas hablan de un enfrentamiento verbal con Álvaro Arbeloa como explicación a que fuese el único descarte en condiciones de jugar que no viajó a La Cartuja para enfrentarse el pasado viernes contra su ex equipo, el Real Betis, a donde Dani Ceballos sueña con volver, sin que, por ahora, haya predisposición en verdiblanco. La versión oficial, unas molestias tan sospechosas como oportunas. La verdad sólo la saben los protagonistas.

"Siempre traigo a los que considero oportuno". Ésa fue la lacónica respuesta del entrenador merengue en la sala de prensa del otrora Estadio Olímpico de Sevilla cuando se le cuestionó en dos ocasiones seguidas por el centrocampista utrerano. Desde luego, no fue políticamente correcto el ex lateral derecho, alimentando todas las especulaciones acerca de su mala relación con el jugador formado en Los Bermejales. Este 27-A, la Cadena Cope anunciaba que no volverá a jugar ni a ir convocado en las cinco jornadas restantes, aunque no está físicamente apartado, sí 'de facto'. Un adiós anticipado que se materializará en enero, pues no cumplirá el año de contrato que le resta. El Real Madrid ya le ha encontrado recambio, pues activará la opción de recompra de Nico Paz, saliéndose en el Como 1907.

"Cerrando capítulo" en Valdebebas, el guiño de Ceballos

Amante de los guiños y las indirectas desde su perfil de Instagram, Dani Ceballos colgaba este mediodía una 'story' donde se le puede ver ejercitándose junto a Dean Huijsen en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, una forma de desmentir las informaciones que hablaban de que ni siquiera había podido trabajar con sus compañeros, sino que había sido orillado por Álvaro Arbeloa. De todas formas, para continuar 'cebando' el asunto, el utrerano elegía como sintonía para acompañar la imagen un tema del cantante portorriqueño Noriel que se llama, paradójicamente, 'Cerrando capítulo'. Como se dice coloquialmente por estos lares, 'no le cabe na'.

El Ajax y otro club extranjero, con ventaja; el Betis no lo tiene entre sus objetivos

La presencia en Amsterdam como director deportivo de Jordi Cruyff y los fondos de que dispone el Ajax convierten al histórico club neerlandés en uno de los grandes interesados por Dani Ceballos, con otro club europeo pero no de Holanda bien situado. El altísimo sueldo del utrerano, de algo más de ocho millones de euros brutos, lo aleja de cualquier opción española, sin que tampoco el Real Betis, por el que el mediocentro sí haría un esfuerzo, tenga previsto mover ficha.

Ya el verano pasado se intentó, pero la cerrazón del Real Madrid a bajar de diez millones fijos y 3-4 en variables hizo desistir a Manu Fajardo, decantándose por Giovani Lo Celso. Los planes, ahora mismo, son otros, con Azzedine Ounahi subrayado en la agenda, aunque nunca se puede dar por descartado. Si el Ajax pone mucho dinero sobre la mesa, nada que hablar, pero, si la presión del '19' consigue una fuerte rebaja y se alinean los astros, todo puede ocurrir.