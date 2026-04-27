Parte médico de Kylian Mbappé: tiempo de baja

La estrella del Real Madrid sufre una lesión muscular en su pierna izquierda que no tiene, a priori, mucha importancia. Se espera que el francés se pierda el próximo partido de LaLiga contra el RCD Espanyol y hay esperanzas de que pueda estar listo para disputar El Clásico contra el FC Barcelona el próximo 10 de mayo

Kylian Mbappé, futbolista del Real Madrid, ha caído lesionado y estará alguna que otra semana de baja después de haberse sometido a pruebas médicas. El delantero francés pidió el cambio en el partido de LaLiga contra el Real Betis, que se disputó el pasado de viernes, y se han confirmado que sufre un problema físico en la pierna izquierda que sin ser muy grave le va a impedir jugar, al menos, el siguiente encuentro liguero contra el RCD Espanyol, estando en el aire su participación en El Clásico contra el FC Barcelona.

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, va a estar de baja después de que las pruebas médicas a las que ha sido sometido en la mañana de este lunes hayan dictaminado que sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Así lo ha confirmado el club blanco en un escueto comunicado oficial. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

De este modo, Kylian Mbappé se va a perder, al menos, el partido que el Real Madrid tiene que disputar contra el RCD Espanyol ya que el club blanco no quiere arriesgar el físico de su estrella debido a que no se juega prácticamente nada. Las opciones de ganar LaLiga por parte del Real Madrid son prácticamente nulas después de que una serie de malos resultados en las últimas jornadas hayan hecho que el equipo que entrena Álvaro Arbeloa se encuentre actualmente a 11 puntos del FC Barcelona cuando aún quedan 15 puntos por disputarse. Esto quiere decir que el FC Barcelona debería tropezar en casi todos sus partidos para que el Real Madrid tuviera alguna opción.

El tiempo de baja de Kylian Mbappé

El Real Madrid se muestra bastante cauto sobre cuándo puede volver Kylian Mbappé a los terrenos de juego. El delantero, por lo pronto, se va a perder el partido que esta semana el equipo blanco va a jugar contra el RCD Espanyol y, de momento, es duda para el próximo El Clásico contra el FC Barcelona que se disputa el 10 de mayo.

El Real Madrid filtra que no descarta que Kylian Mbappé pueda jugar contra el FC Barcelona, pero también que no se va a tomar ningún riesgo. Es por eso que el club blanco ha señalado que la vuelta a los terrenos de juego del internacional galo queda pendiente de evolución.

Kylian Mbappé es el referente del Real Madrid en el ataque, pero el delantero no va a arriesgarse a tener una lesión mayor porque el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, comienza en el mes de junio, y es uno de sus objetivos, ya que el delantero quiere volver a proclamarse campeón del mundo con su selección nacional tal y como hizo en el año 2018 cuando el torneo se celebró en Rusia.