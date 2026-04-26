Examen de compromiso de Mbappé con el Real Madrid: pendiente de resonancia

El delantero francés pidió el cambio ante el Betis y se sometió a una ecografía el sábado que descartó dolencia alguna, pero asegura que continúa sintiendo molestias y se realizará otra prueba para valorar lesión y tiempo de baja

El Real Madrid vuelve a estar pendiente del estado físico de Kylian Mbappé en un momento especialmente delicado y con muchos interrogantes sobre la mesa relacionados con el compromiso real de su estrella.

El delantero francés fue sustituido en el partido frente al Real Betis cuando, en el tramo final, decidió parar y pedir el cambio tras notar molestias musculares. El gesto, poco habitual en él, vino a confirmar que sigue estando lejos de su plenitud física pese a que fue uno de los jugadores más destacados de su equipo en La Cartuja.

Mbappé pidió el cambio en el minuto 81, cuando su equipo iba por delante en el marcador. Lo hizo levantando la mano y dirigiéndose al banquillo. Poco después abandonaba el terreno de juego y se marchaba directamente a vestuarios para ser examinado. El club confirmó posteriormente que sufre una distensión en el isquiotibial izquierdo, una dolencia que en principio no parece grave, pero que obliga a manejar la situación con cautela.

Álvaro Arbeloa optó por la prudencia al valorar el estado del jugador a la finalización del partido. "Sentía algunas molestias y veremos cómo evoluciona en los próximos días", explicó, dejando en el aire cualquier tipo de pronóstico inmediato. Las próximas pruebas marcarán los plazos, pero la sensación es que no va a correr ningún riesgo innecesario.

Su compromiso, a prueba

Más allá del alcance de la lesión, lo que realmente pone en el ojo del huracán al francés es saber cuál será su grado de compromiso en los cinco partidos que restan al equipo hasta la finalización del curso, cinco encuentros que se presumen duros puesto que el equipo está a un paso de perder LaLiga matemáticamente. No hay que olvidar que el Mundial está a la vuelta de la esquina y nadie quiere poner en riesgo su participación en tan magna cita.

En este sentido, el diario L'Équipe apunta a que el jugador está ahora pendiente de una resonancia magnética tras haberse sometido el pasado sábado a una ecografía que no reveló ninguna lesión grave. Desde su entorno aseguran que quieren identificar la naturaleza exacta de su lesión y el tiempo de duración de la misma.

No se jugará el Mundial

En este contexto, desde el Bernabéu comienzan a deslizar que Mbappé no se jugará su participación en el Mundial a estas alturas, por lo que no jugará más por temor a una recaída, sobre todo cuando el equipo ya no tiene que jugarse casi nada al estar eliminado en Champions y encontrarse a 11 puntos del FC Barcelona a falta de 15 por jugarse. Evidentemente, el eterno rival está muy cerca de proclamarse campeón en y soñar con el título es ya una utopía.

Así las cosas, Mbappé se ve irremediablemente influido directamente por los acontecimientos y comienza a entrar en cuestión la gestión de sus minutos. Su ecuación es clara. Llega tocado físicamente al final de temporada y tiene en el horizonte el gran objetivo del verano, el Mundial.

Con el gran torneo a menos de 50 días, cualquier molestia se convierte en un factor de riesgo. El propio jugador fue el primero en frenar ante el Betis y esto no fue una decisión menor. Su participación en los cinco partidos que restan, diga lo que diga el parte médico, será testimonial.

En cualquier caso, la evolución marcará los pasos a seguir, pero las preguntas ya están sobre la mesa: ¿Hasta qué punto arriesgará en los últimos partidos? ¿Optará por borrarse del tramo final pensando en el Mundial? La respuesta no tardará en saberse.

El calendario no ayuda

El Real Madrid visitará al RCD Espanyol el próximo domingo y posteriormente afrontará el Clásico en el Camp Nou el 10 de mayo, un partido que podría llegar con la Liga ya decidida. En ese contexto, la presencia de Mbappé no está ni mucho menos garantizada, sobre todo si las molestias persisten o si el riesgo de recaída sigue siendo alto.

Desde el club admiten que el jugador arrastra una acumulación importante de desgaste. La carga de partidos en las últimas semanas ha sido elevada y los problemas físicos empiezan a aparecer en varios jugadores. El caso de Mbappé es el más llamativo, pero no el único dentro de una plantilla que llega justa a este tramo final.